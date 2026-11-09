Rekor kırdı! Lucy Bronze dokuzuncu kez Fifpro Kadınlar Dünya 11'ine seçildi

Chelsea ve İngiltere savunmacısı Lucy Bronze, Fifpro Kadınlar Dünya 11’ine dokuz kez seçilen ilk futbolcu olarak efsanevi statüsünü pekiştirdi. Tecrübeli bek, geçtiğimiz yıl dünya futbolunda en üst düzey performans sergileyen oyunculara yer veren bu prestijli kadroda, İngiltere’den seçilen güçlü oyuncu grubunun başını çekiyor.

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Bronze mükemmellikte yeni bir standart belirledi

Bronze, tarihin en iyi savunmacılarından biri olarak görülmesinin nedenini bir kez daha gösterdi. Fifpro Kadınlar Dünya 11'ine dokuzuncu kez seçilen Chelsea yıldızı, uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde dünya çapında performans sergileme konusunda yeni bir ölçüt belirledi.

35 yaşındaki oyuncu, Sarina Wiegman'ın kadrosunda meslektaşlarının takdirini kazanan tek isim değildi. Manchester City'den Alex Greenwood savunma hattında Bronze'a eşlik ederken, Chelsea'den takım arkadaşı Hannah Hampton kalede yer aldı. İngiltere'nin kadrodaki etkisi sahanın ilerisine de uzandı: Manchester United'dan Ella Toone ile Arsenal forveti Alessia Russo da son 11'de kendilerine yer buldu.

Barcelona ve Liga F yıldızları ağırlığını koydu

İngiltere kadroda birkaç yer elde etse de İspanyol futbolu küresel sahnedeki güçlü konumunu koruyor. Barcelona'dan Aitana Bonmati ile İspanyol süperstar Alexia Putellas orta sahanın öne çıkan isimleri. Şu anda London City Lionesses'te oynayan Putellas ile Bonmati, futbolun en iyi oyun kurucuları arasındaki konumlarını koruyor. Onlara London City Lionesses savunmacısı Mapi Leon ve Barcelona'dan Irene Paredes eşlik ediyor. Paredes, 2017'den bu yana ilk kez bu seçkin 11'e döndü.

Paredes'in yedi yıllık aranın ardından yeniden seçilmesi, İspanya savunmasının merkezindeki kalıcı kalitesini ortaya koyuyor. Avrupa'nın güçlü takımları dışında, Orlando Pride'ın Zambiyalı forveti Barbra Banda, 11'de şu anda İngiltere veya İspanya'daki bir kulüpte oynamayan tek oyuncu.

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Seçkin 11 nasıl belirleniyor?

Fifpro Dünya 11'i, yalnızca oyuncular tarafından belirlenen tek küresel futbol ödülü olmasıyla ayrı bir yere sahip. Seçim, dünya genelinde 64 farklı ülkeden 6.511 profesyonel kadın futbolcunun oylarıyla tamamlandı.

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Oylamaya aday olabilmek için profesyonel oyuncuların, 4 Ağustos 2025 ile 16 Ağustos 2026 arasındaki dönemde en az 20 maça çıkmak da dâhil olmak üzere belirli kriterleri karşılaması gerekiyordu.

Fifpro Dünya 11'i oylaması nasıl yapıldı?

Son 11'in yapısı, oyuncu tercihlerine dayanan belirli bir dizilişe göre oluşturuldu. Oy kullananlardan kaleci, savunmacı, orta saha ve forvet pozisyonlarının her birinde en iyi performansı gösteren üç oyuncuyu seçmeleri istendi. En çok oy alan kaleci, üç savunmacı, üç orta saha oyuncusu ve üç forvet doğrudan 11'e girerken, son yer pozisyonundan bağımsız olarak geriye kalan saha oyuncuları arasında en çok oy alan isme verildi.

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Fifpro Kadınlar Dünya 11'inin tamamında kalede Chelsea'den Hampton yer alıyor. Dörtlü savunma Chelsea'den Bronze, Manchester City'den Greenwood, London City Lionesses savunmacısı Leon ve Barcelona'dan Paredes'ten oluşuyor. Orta sahada Barcelona'nın oyun kurucusu Bonmati, London City Lionesses yıldızı Putellas ve Manchester United'dan Toone görev yapıyor. Hücum hattında ise Orlando Pride'ın Zambiyalı forveti Banda'ya Barcelona'dan Claudia Pina ve Arsenal forveti Alessia Russo eşlik ediyor.