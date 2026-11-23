Reklam

Paola Egonu, Rumen Carmen Turlea'nın rekorunu geçerek kadınlar voleybol Serie A1'de tüm zamanların en skorer oyuncusu oldu: Kariyerindeki toplam puanını 6088'den 6101'e çıkardı.

Ancak attığı 33 sayı, takımı Vero Volley Milano'nun 3 puan önünde lider olan Conegliano'ya karşı evinde 3-1 yenilmelerini önlemeye yetmedi.

Önümüzdeki 8 Aralık'ta 28 yaşına girecek olan İtalya milli takım oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kaptanlık yaparken kimden ilham alıyorum? Francesca, Gabi ve Monica De Gennaro gibi birlikte oynadığım kaptanların her birinden biraz bir şey almaya çalıştım."

"Lautaro Martinez ile de konuştum" diyen Inter taraftarı Egonu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmaya bağlılığı beni etkiledi. Ancak sonra kendim olmaktan vazgeçmeden kaptanlık yapmanın kendi yolunu bulmam gerektiğini anladım. Asla onlar gibi olamayacağımı biliyorum ama kaptanlık yapma biçimimin de aynı ölçüde faydalı olmasını umuyorum."