Rekor kıran dijital akım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünü 1 milyardan fazla izlenme ile kutluyor

Fernando Torres, Marcel Desailly, Olly Murs, Sam Thompson ve Pixie Lott da Mastercard'ın #PricelessWave etkinliğine katılanlar arasındaydılar

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Mastercard, TikTok’ta 1 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak dünyanın en büyük dijital akımını oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi heyecanını futbolseverlerle buluşturan #PricelessWave (Paha Biçilemez Akım), şimdi Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.

Perşembe günü itibarıyla 603.464 kişi TikTok’ta videolarını paylaştı. Bu kişiler arasında Fernando Torres ve Marcel Desailly gibi futbol efsanelerinin yanı sıra Olly Murs, Sam Thompson ve Pixie Lott gibi ünlüler de yer aldı.

Avrupalı TikTok fenomenleri Harriet Freestyle, Venessa Bauer ve Lia Lewis de etkinliğe katılan isimler oldular.

#PricelessWave akımı 1.259.815.688 kez görüntülenirken, 167 milyondan fazla kullanıcıdan beğeni, yorum ve paylaşım etkileşimleri almayı başardı.

TikTok kullanıcıları kendi sevinçlerini kaydedip #PricelessWave etiketiyle paylaşarak bu etkinliğe katıldılar.

Taraftarların kollarını havaya kaldırdıklarında aktif olan bir filtre sayesinde ekranda yağan futbol topları, Mastercard’ın Sonic müziği ile birleşince ortaya paha biçilemez görüntüler çıktı.

Hemen Priceless.com adresini ziyaret edip dünyanın dört bir yanındaki taraftarların, ünlülerin ve futbol efsanelerinin en etkileyici #PricelessWave videolarını izleyebilirsiniz.