Manchester City'nin transferlere harcadığı devasa meblağlar her zaman gündemde olur. Pep Guardiola'nın gökmavili takımın başında geçirdiği on yıl boyunca transfer harcamaları iki milyar euroyu aşarken, artık Enzo Maresca dönemi başlıyor.

Yalnızca bu yaz, İngiliz kulübü tarihindeki en büyük dört transferden üçünü tamamlayabilir. Elliot Anderson için halihazırda ödenen 137 milyon euro ve Ayoub Bouddi için üzerinde anlaşılan 100 milyon euroya ek olarak, kulüp Chelsea'nin Enzo Fernandez karşılığında talep ettiği 140 milyon euroyu da bu listeye ekleyebilir.

Ancak İspanyol "As" gazetesine göre, çok fazla konuşulmayan ve gerçekten dikkat çekici olan bir şey var: Manchester City'nin oyuncularını satma konusundaki ustalığı. 2026 yılıyla birlikte kulüp, üst üste beş yaz sezonunda oyuncu satışlarından 100 milyon euronun üzerinde gelir elde etmiş olacak; bu her ölçüde tarihi bir başarı.

Manchester City, oyuncu satışlarından 2022-2023 sezonunda 162 milyon euro, 2023-2024'te 139 milyon euro, bir sonraki sezonda 152 milyon euro ve 2025-2026'da 107 milyon euro gelir elde etti. Bu sezon ise şu ana kadar 307 milyon euro gibi devasa bir rakama ulaştı.

Rodri Hernandez ve Bernardo Silva gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı kapsamlı bir yeniden yapılanma gerektirse de, City yönetim kurulu, yaz transfer döneminin geri kalanında en iyi transferleri güvence altına almak için büyük bir cömertlik sergiliyor.

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Savinho'nun 88 milyon euro artı 12 milyon euro bonus karşılığında Tottenham Hotspur'ün sahasına transfer edilmesiyle satış işleminin resmen tamamlanmasının ardından, Manchester City'nin bu yazki toplam geliri 300 milyon euroyu aştı.

İlk yatırım bir yana, kulüp 2024 Ballon d'Or kazananı Rodri'nin (60 milyon euro + 16,5 milyon euro bonus), Tijjani Reijnders'ın (61 milyon euro) ve James Trafford'ın (47 milyon euro) satışından büyük meblağlar topladı. Böylece kulübün bonuslar dahil topladığı toplam tutar 307 milyon euroya ulaştı.

Manchester City'nin gelirlerinin, Newcastle'a 58 milyon euro karşılığında katılacak olan Nico Gonzalez'in (sabit ve değişken ücretler dahil; kulüp Ocak 2025'te Porto'ya serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu ödemişti) ve 50 ila 60 milyon euro arasında bir bedelle Savinho'ya kuzey Londra'daki Tottenham macerasında eşlik edecek olan Omar Marmoush'un satışının açıklanmasının ardından belirgin şekilde artması bekleniyor.

58 ila 70 milyon euro arasında değişen bu toplam tutarla birlikte City'nin toplam transfer geliri 400 milyon euronun üzerine çıkacak; bu tarihi ve eşi görülmemiş bir rakam.

Bernardo Silva ve Rodri'nin yanı sıra, John Stones, Nathan Ake ve Manuel Akanji gibi başka oyuncular da Manchester City'den ayrıldı.

2023 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takımdan şu anda yalnızca Erling Haaland, Ruben Dias ve o da ayrılığa doğru gidiyor gibi görünen Jack Grealish kaldı.