Real Madrid, yeni İspanya La Liga sezonundaki ilk maçına yarın cumartesi günü Espanyol karşısında çıkarken, rakibi karşısındaki dikkat çekici tarihi sicilinin yanı sıra başlama düdüğü öncesinde kendisine net bir üstünlük sağlayan rekor bir seriyle bu mücadeleye çıkacak.

Kraliyet ekibi, ilk haftadaki Real Sociedad maçının ertelenmesinin ardından, müsabakanın ikinci haftasında Espanyol'a konuk olurken La Liga serüvenine güçlü bir başlangıç arıyor.

Real Madrid'in tarihi üstünlüğü

"Opta" ağına göre Real Madrid, İspanya La Liga'sında Espanyol karşısında oynadığı 180 maçta 110 galibiyet elde ederken, 33 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı. Böylece müsabakanın tarihinde tek bir rakip karşısında en fazla galibiyet elde eden takım oldu.

Üstünlük burada da bitmiyor; Espanyol, İspanya La Liga'sında "RCDE" sahasında Real Madrid karşısında oynadığı 15 maçın 11'ini kaybederken, buna karşılık 3 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu, takımın müsabakada kendi sahasında tek bir rakip karşısında aldığı en fazla mağlubiyet sayısı.

Buna rağmen, Espanyol sahasındaki son karşılaşmalar Real Madrid'in üstünlüğünde nispi bir gerilemeye tanık oldu. Ev sahibi ekip, İspanya La Liga'sında Kraliyet ekibini ağırladığı son 7 maçın 3'ünü kazanırken 4 beraberlik aldı; bundan önce ise aynı sahada rakibi karşısındaki son dokuz mücadelesinin 8'ini kaybetmiş, buna karşılık bir beraberlik almıştı.

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Açılışta rekor seri

Real Madrid, İspanya La Liga'sının açılış maçlarında olağanüstü bir sicile sahip; zira son 17 sezonda ilk haftada mağlubiyet yaşamadı ve 12 galibiyet ile 5 beraberlik elde etti.

Kraliyet ekibinin müsabakadaki açılış maçındaki son mağlubiyeti, Deportivo La Coruña'ya 2-1 kaybettiği Ağustos 2008'e dayanıyor.

"Opta" ağı, bu serinin İspanya La Liga tarihinde herhangi bir takımın açılış haftasında mağlubiyet almadan sürdürdüğü en uzun seri olduğunu belirtti.

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