Rekor bir gol yağmuru... Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 12-0'lık skorla ezdi

Barcelona Kadın Takımı, Perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'in kalesine altı gol yağdırarak Avrupa Klasik'inde mutlak üstünlüğünü ortaya koydu ve toplamda ezici bir skorla (12-2) yarı finale yükseldi.

Bu zafer, Madrid'deki ilk maçta 6-2 galip gelerek yarı finale bir adım atmış olan Katalan takımının üstünlüğünün bir devamı oldu ve evinde sergilediği ezici performansla tarihi üstünlüğünü teyit etti.

Erkekler arasındaki karşılaşmaların heyecan ve çekişmesinden farklı olarak, kadın futbolundaki El Clásico karşılaşmaları tek yönlü bir hal aldı; Barcelona, geleneksel rakibine karşı büyük gol farklarıyla üstünlüğünü sürdürüyor.

Etkinlik sadece sahayla sınırlı kalmadı, tribünlere de yayıldı. "Spotify Camp Nou" stadyumu, bu sezon eşi benzeri görülmemiş bir manzarada 60 bin 67 taraftarın katılımıyla rekor bir seyirci sayısına ulaştı ve erkekler birinci takımının maçlarını bile geride bıraktı.

Bu tarihi zaferle Barcelona, şampiyonluk yolunda Avrupa macerasına güvenle devam ediyor. Katalan ekibi, 25 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde Bayern Münih ile yarı finalde karşılaşacak ve bu maçlar, takımın hedeflerini sınayacak yeni bir sınav olacak.

15 milyon, Real Madrid yıldızının ayrılmasını engelliyor