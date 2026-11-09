Rekor artış: Real Madrid'in maaş faturası beklentileri aştı

Üst üste iki sezon herhangi bir kupa kazanamamasının ardından Real Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük yatırımlar yaptı.

Sport gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in cömertçe harcama yaptığını ve beyazlıların soyunma odasına Yan Diomande, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Carlos Esbi, Marc Cucurella ve Dumfries'in katıldığını aktardı.

Bu transferler, Vinicius Junior gibi bazı önemli oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesiyle birlikte, beyazlı kulübün maaş faturasında büyük bir artışa yol açtı.

Uzmanlaşmış 2Playbook sitesinin yayımladığı bir rapora göre, oyuncuların ve teknik ekibin maaşları hesaba katıldığında Real Madrid'in bu sezonki maaş faturası 707 milyon avroya ulaşıyor.

Bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek maaş faturasını temsil ediyor ve aynı zamanda Paris Saint-Germain adına kayıtlı rekora yaklaşıyor.

Bu değer, beyazlı kulübün toplam iş hacminin %57'sini ve gelirlerinin %50'sini oluşturuyor; bu da onu Avrupa Futbol Federasyonu'nun belirlediği sınırlar ve kurallar içinde tutuyor.

Nitekim Real Madrid, bu sezon 1,405 milyar avroluk bir gelir elde etmeyi öngörüyor ki bu da bir rekor niteliği taşıyor. Florentino Perez başkanlığındaki yönetim kurulunun beklediği kâr ise yaklaşık 14 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Bu gelirlerin önemli bir bölümü, taraftar aboneliklerine, bilet satışlarına, müzeye, VIP'lere ayrılan alanlara ve geçen pazar günü oynanan Amerikan futbolu ligi maçı gibi bazı etkinliklere sayesinde kulübe 420 milyon kazandırması beklenen Bernabeu stadından geliyor.

Gelir kaynakları arasında, 155 milyon avroya ulaşan oyuncu satışlarından elde edilen gelirler de öne çıkıyor. Bu paranın büyük bir kısmı Nico Paz, Jacobo Ortega, Victor Muñoz, Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios gibi kulübün altyapı kategorilerinden yetişen oyunculardan geliyor.

2Playbook sitesinin raporu ayrıca, 707 milyon avroluk toplam maaş faturasının 44,4 milyon avrosunun teknik ekip oyuncularına ve basketbol takımı oyuncularına ait olduğunu, kadın futbol takımının ise 8,5 milyon avroluk kısmı üstlendiğini açıklıyor.

Bu bağlamda, kadın takımı geçen sezon 785 bin avroluk zarar kaydederken, bu sezonki bütçesi 16 milyon avroya yükseldi.

Basketbol takımının ise bu sezonki bütçesi 67 milyon avroya yükseldi. Bu bölümün geçen sezonki zararı 33 milyon avroya ulaştı.

Beyazlıların üyeleri, önümüzdeki cumartesi günü yapılması planlanan genel kurulda tüm bu hesapları onaylamak zorunda kalacak.