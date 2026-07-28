REKLAM: Ajax’ın genç yeteneği Ouazane, Hollanda Milli Takımı ile Fas arasında tercihini kesin olarak yaptı

Abdellah Ouazane, kesin olarak Fas adına milli takım kariyerini seçti. Algemeen Dagblad'ın haberine göre 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giydi ancak A Milli Takım'ı nihai hedef olarak görmüyor.

Ouazane, hem Hollanda'nın hem de Fas'ın alt yaş milli takımlarında forma giydi. AD'nin haberine göre Dünya Kupası çeyrek finalistine yönelik bu tercih kolay olmadı.

Gazete, Ajaxlı oyuncunun Fas'ı seçmesini şu sözlerle analiz etti: "Bu, artıları ve eksileri tartılan, üzerinde çok düşünülen bir süreçti ve sonunda kalbinin sesini dinledi. Çevresine göre belirleyici olan şey Fas'ın planlı yaklaşımı değil, hisleriydi. Bu da Hollanda hakkında iyi hisler beslemediği anlamına gelmiyordu."

Ouazane, 2023'te ilk kez Fas adına bir genç milli maçına çıktı. Daha sonra da çok sayıda karşılaşmada oynadı. Fas Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Chris van Puyvelde, "Appie ile planımız iyi sonuç verdi" dedi.

2022 ile 2025 yılları arasında Fas'ta çalışan Belçikalı yönetici, "Bu, diasporaya çok daha fazla yönelme şeklindeki yeni politikanın bir parçasıydı" ifadelerini kullandı. O dönemde Ajax'ın genç yeteneği ve ailesiyle yoğun temas hâlindeydi.

Fas Futbol Federasyonu'nun eski "teknik direktörü", "Örneğin annesiyle çok fazla iletişim hâlindeydim. Anneler çocuklarını dokuz ay taşır ve babalardan farklı kaygıları olur; babalar çoğu zaman futbol hakkında konuşmak ister. Anneler ise şunu bilmek ister: Çocuğum doğru yere mi gidiyor? O da beni sık sık sorularıyla arardı" dedi.

Ouazane artık rotasını Fas'a ve Ajax'ın A takımına çevirmiş durumda; burada Míchel'den adil bir şans alacak gibi görünüyor. Bir yıl önce Real Madrid'e gitmeye çok yakındı, ancak bu transfer son anda gerçekleşmedi.