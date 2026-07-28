REKLAM: Ajax’ın genç yeteneği Ouazane, Hollanda Milli Takımı ile Fas arasında nihai kararını verdi

, Algemeen Dagblad'ın haberine göre kesin olarak Fas'ı milli takım kariyeri için seçti. On yedi yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giydi ancak A Milli Takım'ı nihai hedef olarak görmüyor.

Ouazane, Hollanda ve Fas'ın alt yaş milli takımlarında forma giydi. AD'nin haberine göre, Dünya Kupası çeyrek finalistini tercih etmek kolay bir karar olmadı.

Gazete, Ajaxlı oyuncunun Fas'ı seçmesini şu sözlerle analiz etti: "Bu süreç artıları ve eksileri tartarak, çok düşünerek geçti ve sonunda kalbinin sesini dinledi. Çevresine göre belirleyici olan şey Fas'ın planlı yaklaşımı değil, kendi hisleriydi. Bu da Hollanda hakkında kötü hislere sahip olduğu anlamına gelmiyordu."

Ouazane, 2023'te ilk kez Fas adına bir alt yaş milli maçında oynadı. Daha sonra buna birçok karşılaşma daha eklendi. Fas Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Chris van Puyvelde, "Appie ile planımız işe yaradı" dedi.

2022 ile 2025 yılları arasında Fas'ta görev yapan Belçikalı yönetici, "Bu, diasporaya çok daha fazla yönelme şeklindeki yeni politikanın bir parçasıydı" sözleriyle bunu açıkladı. Bu dönemde Ajax'ın genç yeteneği ve ailesiyle çok temas kurdu.

Eski Fas Futbol Federasyonu teknik direktörü, "Örneğin annesiyle çok temas halindeydim. Anneler çocuklarını dokuz ay taşır ve babalardan farklı kaygılara sahiptir; babalar çoğu zaman futbol konuşmak ister. Anneler şunu bilmek ister: Çocuğum doğru yere mi gidiyor? O da beni sık sık sorularla arıyordu" dedi.

Böylece Ouazane rotasını Fas'a ve Ajax A takımına çevirdi; burada Míchel'den dürüst bir şans alacak gibi görünüyor. Bir yıl önce Real Madrid'e gitme yolundaydı ancak o transfer son anda gerçekleşmedi.