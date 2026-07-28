REKLAM: Ajax’ın genç yeteneği Ouazane, Hollanda Milli Takımı ile Fas arasında kesin kararını verdi

Abdellah Ouazane, Algemeen Dagblad'ın haberine göre milli takım kariyerini kesin olarak Fas'tan yana kullanma kararı aldı. On yedi yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi ancak A Milli Takım'ı nihai hedef olarak görmüyor.

Ouazane, hem Hollanda'nın hem de Fas'ın alt yaş milli takımlarında oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım için yapılan tercih, AD'nin haberine göre kolay olmadı.

Gazete, Ajaxlı oyuncunun Fas'ı tercih etmesini şu sözlerle analiz etti: "Artılarını eksilerini tarttı, çok düşündü ve sonunda kalbinin sesini dinledi. Çevresine göre belirleyici olan Fas'ın planlı yaklaşımı değil, hisleriydi. Bu da Hollanda hakkında iyi hisleri olmadığı anlamına gelmiyordu."

Ouazane, 2023 yılında ilk kez Fas adına bir alt yaş milli maçında forma giydi. Daha sonra buna çok sayıda maç daha eklendi. Fas Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Chris van Puyvelde, "Appie ile ilgili planımız iyi işledi" dedi.

2022 ile 2025 yılları arasında Fas'ta görev yapan Belçikalı yönetici, "Daha fazla diasporaya yönelmek yeni politikanın bir parçasıydı" sözleriyle bunu açıkladı. Bu dönemde Ajax'ın genç yeteneği ve ailesiyle çok fazla temas kurdu.

Eski Fas Futbol Federasyonu sportif direktörü, "Örneğin annesiyle çok sık görüşüyordum. Anneler bir çocuğu dokuz ay taşır ve babalardan farklı kaygıları olur; babalar çoğu zaman futbol konuşmak ister. Anneler ise şunu bilmek ister: Çocuğum doğru yere mi gidiyor? O da beni sık sık sorularla arıyordu" ifadelerini kullandı.

Ouazane artık rotasını Fas'a ve Ajax A takımına çevirmiş durumda; burada Míchel'den adil bir şans alacak gibi görünüyor. Bir yıl önce Real Madrid'e gitme yolunda görünüyordu ancak bu transfer son anda gerçekleşmedi.