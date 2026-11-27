Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, doğal mevkisinin dışında oynadığında daha fazla takdir görüyor, ancak bazı savunmacıların ve Rodri'nin dönüşü soru işaretlerini yeniden gündeme getiriyor.

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Konuya ilişkin haber yapan Sport gazetesi, Frenkie de Jong'un bu sezon düzenli olarak forma şansı bulup bulamayacağının merak konusu olduğunu aktardı.

Bu aşamada De Jong, yeterince takdir görmediğini hissedip hissetmediği sorulduğunda artık alaycı bir şekilde gülümsemekten kendini alamıyor.

İşin ilginç yanı, oyuncu bu sezon teknik direktör Hansi Flick'in kendisini stoper ya da bek mevkisinde oynattığı maçlarda, pek çok kez mahrum kaldığı övgüleri almaya başladı.

Oyuncu bu övgülere bir miktar temkinle yaklaşıyor; sanki gerçekte seviyesinin, doğal mevkisi olan orta sahada oynarken ortaya koyduğundan pek de farklı olmadığına inanıyor gibi.

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Alışık olmadığı bir mevkide takıma yaptığı katkı, hakkındaki olumlu görüşlerin ağır basmasını sağladı, ancak bu en büyük soruyu yanıtlamadı: Flick, sezonun geri kalanında ona hangi rolü vermeyi planlıyor?

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Pedri de birkaç gün önce De Jong için "O kadar iyi bir oyuncu ki kalecilik bile yapabilir" dedi.

Son bir ayda Eric García, Koundé, Cubarsí ve Christensen gibi oyuncuların sakatlıkları, De Jong'un savunma hattında süre almasına imkân tanıdı.

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Rodri'nin yokluğu da De Jong'un defansif orta saha mevkisinde şans bulacağı izlenimini veriyordu, ancak Flick daha çok Marc Bernal'a, hatta son maçta Gavi'ye güvenmeyi tercih etti.

De Jong bu sezon Barcelona formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 317 dakika süre aldı. Flick'in Rodri'ye ve tüm savunmacılarına yeniden kavuşmaya hazırlandığı şu günlerde, Frenkie de Jong'u bekleyen rol konusundaki belirsizlik giderek artıyor.

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Hollandalı oyuncu son haftalarda bir orta saha oyuncusu olduğunu vurgulamaktan geri durmadı. Kariyerindeki en iyi performanslarından bazılarının, orta sahada ikili pivotta, hareket etme ve mevkisinden çıkma özgürlüğüyle oynadığı dönemlerde geldiği de kesin.

De Jong'un en iyi hali, topun sık sık ayağından geçtiği ve topla yaptığı çıkışlarla takımın oyununu etkileyebildiği zamanlarda ortaya çıkıyor.

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Ancak Barcelona'da bu mevkinin, kadro yapısı gereği bir asıl sahibi var: Pedri. Flick'in sisteminde ikinci orta saha mevkisi, Kanaryalı yıldızın tekelinde kaldı.

Bu sezon bazı maçlarda Marc Bernal gibi oyuncular bu mevkide görev alırken, Gavi kendisini Pedri'nin doğal yedeği olarak kabul ettiremedi.

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Frenkie de Jong'un kendini rahat hissettiği diğer mevki ise defansif orta saha. Takımın bu sezonki en dikkat çekici transferi Rodri de bu mevkiye geldi. Pek çok kişi onu, bu mevkide dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyor.

Flick ve Deco, savunmaya geri dönüşte sorunlar yaşayan Barcelona'da dengeyi sağlamak ve oyunun temposunu kontrol etme kabiliyetini artırmak için Rodri'ye bel bağladı. Rodri'nin önümüzdeki pazar günü Riazor'da dönmesi planlanıyor.

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Ofansif orta saha mevkisinde de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor; Fermín López ve Dani Olmo birkaç sezondur bu mevki için mücadele ediyor. İkisi de birbirinden tamamen farklı ama takımın oyununda etkili özellikler sunuyor.

Fermín López takıma topsuz oyunda agresif pres, ceza sahasına girme ve gol atma becerisi kazandırırken, Olmo netlik ve organizasyon sağlıyor, bunun yanında o da kaleye ulaşabiliyor.

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Flick bu sezon bu mevkide de De Jong'a başvurdu, ancak bu daha çok geçici bir çözüm gibi görünüyordu; zira Hollandalı oyuncu ciddi bir diz sakatlığından yeni dönmüştü.

Fermín López'in önümüzdeki iki maçta cezalı olması, Frenkie'nin bu mevkide şans bulma ihtimalini artırıyor. Bununla birlikte Flick'in, Pedri'yi ofansif orta saha olarak kullanmak gibi başka bir seçeneği de bulunuyor.

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Bu senaryo, Rodri ve Frenkie'nin orta sahanın gerisinde birlikte oynamasına, Pedri'nin ise İspanya Milli Takımı'nda üstlendiği role daha yakın bir mevkide görev almasına olanak tanıyacak.

Bu seçenek, üç uzman orta saha oyuncusunu bir araya getirerek takıma her şeyden önce daha fazla top hakimiyeti sağlayacak.

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Üç oyuncuyu birlikte sahaya sürmenin bir diğer yolu ise 4-2-3-1 diziliminde değişikliğe gidip klasik 4-3-3'e geçmek. Bu sistemde Pedri ve Frenkie ofansif orta saha mevkilerinde yer alacak; üç oyuncu da bu sisteme oldukça alışkın.

De Jong, geçen mayıs ayında Sport gazetesine verdiği röportajda "Kendimi iyi pazarlamayı bilemedim, insanlar gerçek Frenkie'yi göremedi" demişti.

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Bu sözler, sürekli şüphelerin ve soru işaretlerinin odağında kalmanın oyuncuda yarattığı hayal kırıklığını özetliyordu.

Bir kez daha ciddi bir sakatlık yaşadığı çalkantılı bir yazın ardından Hollandalı oyuncu, Barcelona'daki tartışmaların merkezinde olmaya devam ediyor.