Profesyonel futbol, özellikle Barcelona ve Pep Guardiola konusunda uzman gazeteci ve yazar Marti Perarnau, Cadena SER Catalunya radyosundaki "La Grada del Palco" programında Manchester City yıldızı Rodri'nin kariyerini iki açıdan, sportif ve kişisel, analiz etti.

Manchester City ile yakın ilişkileri bulunan Perarnau, "Cadena SER" radyosunun internet sitesine göre, orta saha oyuncusunun İngiliz kulübüne katıldığında nasıl uzun bir uyum süreci geçirmek zorunda kaldığını ve teknik, taktik ve psikolojik düzeylerde iki yıl boyunca yürüttüğü yoğun çalışmanın ardından bugün tanıdığımız o belirleyici oyuncuya nasıl dönüştüğünü anlattı.

Real Madrid'e yakın olmasının ardından işlerin değişip Barcelona'nın onun ilk tercihi haline gelmesiyle Rodri'nin transfer hikâyesinde yaşanan sürprizi öngörüp öngörmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Rodri'nin Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki kanaat hâkim olduğunda, bunun doğruluğunu teyit etmeye çalıştım."

Şöyle ekledi: "Daha önce Manchester City'nin de teknik direktörü olan Barcelona teknik direktörü Dani Cudina'nın düğün gününde tesadüfen sordum. Orada Barcelona'dan insanlar, City'den başkaları ve bu iki kulüple bağlantılı pek çok kişi vardı. O gün bana, özellikle Rodri konusunda işlerin basının işaret ettiği gibi yürümediğini, tam tersine bambaşka bir şekilde geliştiğini söylediler. Yani medya bir şeyi yorumlarken, Rodri'nin yolu gerçekte tamamen farklı bir yöne gidiyordu."

Rodri'nin kişiliği hakkında ise şunları söyledi: "Son derece ciddi bir insan ve amansız bir rakip. Manchester City'ye katıldığında büyük zorluklarla karşılaştı. Çok gençti, yaklaşık yirmi üç yaşındaydı ve belki karşılaşacağı beklentilerin büyüklüğünün farkında değildi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Villarreal ile oynamak ve parlamak kolaydır, ancak Manchester City ile oynamak, Premier Lig ve tüm İngiliz kupaları için mücadele etmek ve Pep Guardiola ile antrenman yapmak zordur. İlk iki yılında zorlandı ve teknik direktörlerin onda tespit ettiği hataları ve zayıf noktaları düzeltmek için çok çalışmak zorunda kaldı."

Bugünün futbolcularının alışılmış tipinden farklı bir oyuncu olup olmadığı sorulduğunda şunları belirtti: "Evet. İşletme yönetimi diploması var, sosyal medya kullanmıyor, ışıkların uzağında kalmayı tercih ediyor ve harika bir takım arkadaşı. Geleneksel futbolcudan tamamen farklı."

Devam etti: "Manchester'da, üst düzey bir sporcuya yakışmayan bir durumda nadiren görülür. Kendisiyle çok ilgilenir, sıkı çalışır, görüşünü açıkça dile getirir, ancak aynı zamanda kendisine söylenmek isteneni dinlemeye de açıktır. Bununla birlikte, sınırlardan sıyrılma eğilimi de var; bunu gol sevinçlerinde ve bazen sahada görüyoruz. Kendine hâkimiyetini biraz kaybettiğinde bir hata yapabilir. Ama bunlar küçük hatalar. Genel olarak çok disiplinli bir insandır."

Barcelona'nın soyunma odasında liderlik rolünü üstlenip üstlenemeyeceği sorulduğunda ise şöyle açıkladı: "Bu konuda çok net ve genç oyuncular üzerinde büyük bir etkisi olacak, çünkü bu deneyimi Manchester City'de bizzat yaşadı. Yirmi üç yaşında takıma katıldığında, kendisini onun mevkiinde asıl oyuncu olan Fernandinho gibi tecrübeli bir oyuncunun yanında buldu ve ondan öğrenmesi gerekti."

Şunları ilave etti: "Ayrıca Kevin De Bruyne ve Gündoğan gibi oyuncuların yanında oynadı. Oradaki soyunma odası sert bir yapıya sahipti; iyi ya da kötü zamanlarda her şey son derece açık bir şekilde söylenirdi. Rodri bu tür bir öğrenmeden çok faydalandı ve değerli katkılarda bulundu. Şimdi, nihayet Barcelona'ya katılırsa, Fernandinho'nun kendisiyle oynadığı role tamamen zıt bir rol üstlenmesi gerekecek: genç oyuncuları yönlendiren tecrübeli oyuncu olmak."

Gazeteci, Rodri'nin kişiliğinin doğasını ortaya koyan bir hikâye anlatarak şöyle dedi: "Gerçekten komik bir olay var. Bir gün Manchester'dan beni aradılar ve Rodri ile Ferran Torres arasındaki 400 metre yarışını kimin kazanacağı hakkındaki görüşümü sordular. İkisi de son derece rekabetçiydi; her biri diğerinden daha iyi olduğunu iddia ediyordu. Tüm öğleden sonrayı bu varsayımsal yarışı kimin kazanacağı üzerine tartışarak geçirdiler. Ben Rodri'yi seçtim. Bu, onun ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor: böylesine önemsiz bir şeyde bile kazanmak istiyor."