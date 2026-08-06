Arjantin, bugün perşembe günü aldığı ve önümüzdeki saatlerde büyük tartışmalara yol açması beklenen tarihi bir kararla İngiltere'yi kışkırttı.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve bu maç İngiltere'de büyük bir öfkeye neden oldu.

Arjantinli oyuncular, İngiltere'yi mağlup ettikten sonra sahada üzerinde "Malvinas Adaları Arjantin'e aittir" yazan bir pankart açtı. Arjantin, Falkland Adaları'nı "Malvinas Adaları" olarak adlandırıyor.

Bu jest İngiltere'de büyük bir öfkeye yol açtı ve Birleşik Krallık hükümeti, Uluslararası Futbol Federasyonu'nu (FIFA) konuyu soruşturmaya çağırdı.

Bugün ise "espn" ağının haberine göre, Arjantin Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı kazanılan galibiyeti anmak amacıyla 15 Temmuz gününü "Milli Futbol Takımları Günü" olarak kabul etme kararını oy birliğiyle onayladı.

85. dakikaya kadar 1-0 geride olan Arjantin, ardından toparlanarak İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Arjantin Futbol Federasyonu resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu tarih, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı elde ettiği tarihi ve büyük galibiyeti anmak amacıyla seçilmiştir."

İngiltere'ye karşı kazanılan galibiyet, Arjantin'in Büyük Britanya'ya yaklaşık 8.000 mil, Arjantin ana karasına ise 300 mil uzaklıkta bulunan Falkland Adaları üzerindeki tarihi hak talebini yeniden gündeme getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, oyuncuların pankartla yaptığı kutlamayı "tamamen doğru" olarak nitelendirdi ve mesajın "tüm Arjantinlilerin paylaştığı ortak bir duyguyu yansıttığını" söyledi; ancak Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) takıma para cezası vermesini beklediğini de belirtti.