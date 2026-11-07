İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Trent Alexander-Arnold’u Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için yeniden kadroya çağırmasının ardından savunma oyuncusuna destek verdi. Tuchel, Alexander-Arnold’un milli takımdaki son performanslarını överken sağ bek pozisyonundaki yoğun rekabete dikkat çekti.

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Alexander-Arnold, kritik Uluslar Ligi maçları için yeniden kadroya çağrıldı

Trent Alexander-Arnold, Uluslar Ligi'ndeki son grup maçları için Thomas Tuchel'in belirlediği 25 kişilik İngiltere kadrosundaki yerini korudu. İngiltere, Hırvatistan'ı Wembley'de ağırladıktan sonra Madrid'deki Metropolitano'da İspanya ile karşılaşacak.

Önceki millî maç döneminde etkileyici bir performans sergileyen Alexander-Arnold, kadroya dönen savunmacılar Ben White ve Djed Spence ile birlikte yerini aldı.

Tuchel, kadro seçiminde temel ölçütün kulüp ve millî takım düzeyinde istikrarlı performans olduğunu vurguladı.

Tuchel: Alexander-Arnold geri dönmeyi hak etti

Savunmacının kadroya alınmasına değinen Tuchel, Alexander-Arnold'un katkısını övdü ve kadrodaki yerini teyit etti.

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Tuchel, “Son kampta ve oynadığı maçlarda çok iyiydi. Geri dönmeyi hak etti,” dedi.

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Teknik direktör, İngiltere formasıyla sergilenen güçlü performansların oyunculara duyulan güvenin sürmesini sağladığını vurguladı.

Sağ bekte White ve Quansah ile kıyasıya rekabet

Tuchel, Alexander-Arnold, Arsenal'den Ben White ve Jarell Quansah arasındaki sağlıklı rekabete işaret ederek sağ bekteki seçeneklerinin zenginliğini vurguladı.

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Tuchel, “Her zamanki gibi rekabet sürüyor. Kapı her zaman açık,” diye açıkladı.

“Sağ bek pozisyonu için Jarell [Quansah] ve Ben [White] ile yarışıyor.”

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İngiltere'nin hedefi Uluslar Ligi'nde çeyrek final

İngiltere, Hırvatistan ile Wembley'de oynayacağı maça hazırlanmak için gelecek haftanın başında millî takım kampında toplanacak.

Kaptan Harry Kane, İngiltere erkek A millî takımı tarihinde en çok forma giyen oyuncu olmaya yaklaşırken İngiltere çeyrek final biletini almayı hedefliyor.

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Tuchel, Hırvatistan ve İspanya karşısında savunma istikrarı ve taktiksel esneklik sağlamaları için sağ bek seçeneklerine güveniyor.