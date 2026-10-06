Hollanda Ümit Milli Takımı kasım ayında Avrupa Şampiyonası bileti için play-off oynayacak. Teknik direktör Michael Reiziger, kısa süre önce Hollanda Milli Takımı’nda ilk kez forma giyen Ruben van Bommel ve Gjivai Zechiël’den o dönemde yararlanıp yararlanamayacağını henüz bilmiyor. “Bunlar çok iyi oyuncular ve bizim için de fark yaratabilirler.”

Zechiël, bu milli maç döneminde ilk kez teknik direktör Xavi tarafından kadroya çağrıldı. Xavi, orta sahayı Jong Noorwegen’e karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçı için geri gönderdi. Feyenoordlu oyuncu daha sonra A Milli Takım’da da ilk maçına çıktı.

Reiziger, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bunun şu anda gündemde olup olmadığını bilmiyorum, çünkü Hollanda Milli Takımı’nda da çok iyi iş çıkardılar” dedi. Yorumcu Marciano Vink ise Reiziger’in, Van Bommel ile Zechiël’i geri almak için Hollanda Futbol Federasyonu nezdinde elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünüyor.

Reiziger, “Bu konuda her hafta görüşüyoruz” güvencesini verdi. “Önce değerlendirme yapacağız ve nelerin gerekli olduğuna bakacağız.”

Reiziger, dalgalı geçen bir eleme serisine dönüp bakıyor. Hollanda Ümit Milli Takımı, Norveç’in arkasında ikinci sırada yer aldı ve play-off bileti sayesinde geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası için hâlâ umut taşıyor.

Reiziger, takımının maçlarını değerlendirirken, “Bu biraz olgunluk meselesi. Ama bugüne bakarsanız, gole çeviremediğimiz çok fazla fırsat yarattık. Aslında tüm seri boyunca durum böyleydi” ifadelerini kullandı.

Reiziger artık Avrupa Şampiyonası’na katılmaktan başka bir şey istemiyor. Tecrübe kazanmak daha az önemli. “Kazanmak da eğitimin bir parçası. Ama Hollanda Milli Takımı’na ne kadar çok oyuncu kazandırdığımıza bakarsanız... Elbette kulüplerinde yetişiyorlar ama siz de onları hazır hâle getirmeye çalışıyorsunuz. Oraya gittiklerinde, o ortama alışkın olmalarını sağlamaya çalışıyorsunuz.”