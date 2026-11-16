Reiziger, çok konuşulan tercihinin ardından Oufkir'in Fas formasıyla ilk maçını değerlendirdi

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Michael Reiziger, ESPN'e verdiği röportajda Ayoub Oufkir'in Fas formasıyla çıktığı ilk maçı değerlendirdi. Kanat oyuncusu daha önce beklenmedik bir kararla Atlas Aslanları'nı seçmişti.

Uzun süre Oufkir'in Hollanda Millî Takımı'nı seçeceği düşünülüyordu ancak AZ'li hücum oyuncusu, Fas adına oynama yönündeki kesin kararını kısa süre önce Hollanda Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Reiziger bu karardan üzüntü duydu. Geçen hafta ESPN'e konuşan teknik direktör, "Yokluğu büyük bir kayıp. O sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda takım içinde bulunması keyifli bir insan" dedi.

Oufkir, Hollanda Ümit Millî Takımı'na ve ileride muhtemelen Hollanda A Millî Takımı'na bağlı kalacağına söz verdiği için millî takım teknik direktörü bu tercihi beklemiyordu.

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Zeist'te konuşan Reiziger, "Böylesine önemli iki maçın hemen öncesinde Fas'ı seçmesi canımı acıtıyor, evet" dedi. "Oufkir'i kötü göstermek istemiyorum; kendisi iyi bir çocuk ve onunla çalışmaktan büyük keyif aldım. Ama bu yaşananlar elbette hoş olmadı" diye ekledi.

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Fas, cuma akşamı Nijer'i 5-1 yenerken son golü Oufkir kaydetti. Reiziger, eski oyuncusuyla henüz iletişime geçmediğini belirtti.

"Benim yanımda (Hollanda Ümit Millî Takımı'nda, ed. notu) olmasa da ve bu benim için... Bu konuda ne hissettiğimi zaten anlattım. Yine de ilk maçında gol atmasına sevindim" dedi.

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Reiziger, daha önce "o çocuğu" sevdiğini söylediğini hatırlattı. "Ayoub ile çalışmak keyifliydi, takım içinde harika biri. Bu yüzden onun adına da seviniyorsunuz."

53 yaşındaki teknik direktör AZ'li oyuncuya mesaj gönderecek mi? "Ah, kesinlikle!" Geçen hafta yaşananlar aralarındaki bağı da zedelememiş. "Bunun yaşanma şekli elbette doğru değildi."

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"Ama bu konuda yeterince konuşuldu. Bunun dışında, gelecekte onun için her şeyin en iyisini diliyorsunuz" diyen Reiziger, salı akşamı Avrupa Şampiyonası'na katılma yolundaki belirleyici maçta Danimarka Ümit Millî Takımı'yla yeniden karşılaşacak.