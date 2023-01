Fransız ekibi Reims, 30 yaşındaki genç teknik direktör döneminde aldığı iyi skorlarla dikkat çekiyor.

Ligue 1 takımlarından Reims, 30 yaşındaki genç teknik direktörü Will Still ile yaşadığı çıkışla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın en genç teknik direktörü olan Still, takımının başında çıktığı dokuz karşılaşmadan beş galibiyet ve dört beraberlikle ayrılırken henüz hiç mağlubiyet yaşamadı.

Henüz pro lisansı olmaması nedeniyle Reims'in ceza ödemeyi göze alarak yola devam ettiği Still, başarısıyla ilgi odağı oldu.

Sezona İspanyol çalıştırıcı Oscar Garcia ile başlayan Reims'te yaşanan kötü gidişin ardından takımın başına geçen Belçikalı teknik direktör, sezona Reims'te Garcia'nın yardımcısı olarak başlamıştı.

Bir dönem video analistiydi

Geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenörlük yapan Still, daha önce bu takımda video analisti olarak da çalışmıştı.

Temmuz 2011'den bu yana antrenörlük yapan ve Preston, VV St. Truiden, Lierse SK, KFCO Beerschot gibi takımlarda görev yapan Still'in Benfica'da bulduğu şansı iyi değerlendirmesinin, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın beş büyük ligindeki genç teknik direktörlerin sayısının her geçen gün artmasıyla sonuçlanması bekleniyor.