Reijnders'in Manchester City'ye vedasından Milan ne kadar kazanıyor? Rakamlar

Manchester City'den Al Qadsiah'a 60 milyon euro karşılığında gerçekleşecek Tijani Reijnders transferinden Milan ne kadar kazanacak? Hollandalı oyuncu 54,9 milyon euro sabit bedelle satıldı ve 2024/25 mali yılında 41,9 milyon euro kâr yazdı.



BONUSLAR - Furlani yönetimi tarafından kararlaştırılan bonus yapısı, hem takım hem de bireysel hedefleri içeriyordu:



- 5 milyon euro: City'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi'ne katılması

- 2 milyon euro: 2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması

- 1 milyon euro: Premier League şampiyonluğu

- 1 milyon euro: Premier League'de Yılın Oyuncusu ödülü

- 2 milyon euro: Ballon d'Or'un kazanılması

- 3 milyon euro: 2030 sonrasında da City'de kalınmasına bağlı (yılda 1 milyon)



MILAN NE KADAR KAZANIYOR - İki kulüp arasında yapılan sözleşmeye özel bir madde eklendi: Manchester City, Reijnders'i 2030'dan önce bonservisiyle satarsa, Milan toplam 14 milyon euro bonusun tamamına derhal hak kazanacaktı; bunun için sahadaki sportif hedeflerin gerçekten gerçekleşmesi şart olmayacaktı. Dolayısıyla Al Qadsiah ile yaklaşık 60 milyon euroluk anlaşma sonuçlanır ve oyuncu transferi kabul ederse, Milan'ın 2026/27 bilançosunda "oyuncu yönetiminden diğer gelirler" kalemi altında kalan 14 milyon euronun tamamı hemen gelir olarak yazılacak.