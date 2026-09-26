Reijnders: “Bunu Hollanda’daki insanlar hoş karşılamayacaktır ama ben böyle görüyorum”

Tijjani Reijnders, Algemeen Dagblad’a verdiği röportajda Manchester City’den Suudi Arabistan’a transferini anlattı. Sjoerd Mossou ona diğer konuların yanı sıra bu ülkedeki kadının konumunu da sordu.

28 yaşındaki Reijnders, geçen yaz 50 milyon euro karşılığında Manchester City’den Al-Qadsiah’a transfer oldu. Suudi Arabistan’da sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Orta saha oyuncusu, şu ana kadar kulübü adına çıktığı altı resmi maçta üç gol attı. Al-Qadsiah, Suudi Pro Ligi’nde 7 maçta topladığı 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Reijnders, kendi ifadesine göre orada mutlu olsa da Suudi Arabistan’da sonsuza kadar futbol oynamayı düşünmüyor. “İleride Avrupa sahalarında da güzel yıllar geçirmek istiyorum.”

Zwolle doğumlu futbolcu, daha önce Al-Qadsiah’ı tercih etmesinde temel motivasyonun büyük ölçüde maddi şartlar olduğunu da kabul etmişti. “Torunlarımın geleceğini güvence altına alabilirim. Bu fırsatı kaçırmak istemedim” sözlerini AD’ye karşı da yineledi. “Ahlak bekçiliği yapabiliriz ama bu rakamlara ‘hayır’ demezsiniz.”

Mossou, Reijnders’e Suudi Pro Ligi’nin seviyesiyle ilgili de soru yöneltti. "Eredivisie’den daha yüksek. Serie A’dan biraz daha düşük. Hollanda’daki insanlar bunu hoş karşılamayacaktır ama ben böyle görüyorum."

Mossou daha sonra ona Suudi Arabistan’da kadının konumunu sordu. Zira Amnesty International’a göre Suudi Arabistan’daki kadınlar ve kız çocukları hâlâ köklü ayrımcılık ve erkeklere yasal olarak bağımlı bir konumla karşı karşıya.

Reijnders, yanıtına “Elbette her şeyi göremem ama kişisel olarak kadınların burada hiçbir söz hakkı olmadığını pek hissetmiyorum” diyerek başladı. “Çok sakin bir sitede yaşıyoruz, bunu da eklemem lazım. Burası görece Batılı bir yer, çünkü çok sayıda yabancı çalışan ve futbolcu burada yaşıyor. Suudi Arabistan’da kadınların aslında oldukça fazla söz sahibi olduğu hissine kapılıyorum. Elbette her şeyi göremem ama bizim kendi izlenimimiz olumlu” diyerek sözlerini tamamladı.