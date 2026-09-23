Eski Milan oyuncusu Tijani Reijnders, sözünü sakınmadı. Şu anda Suudi Arabistan'da Al Qadsiah forması giyen orta saha oyuncusu, Hollanda kanalı SBS6'ya Manchester City'den ayrılma kararıyla ilgili konuştu: "Kariyerim bittikten sonra artık çalışma ihtiyacı duymak istemiyorum." 2025 yazında Milan'dan City'ye geçen Hollandalı milli oyuncu, daha sonra Suudi Ligi kulübüyle sözleşme imzaladı.





YILLIK 20 MİLYON EURO - Eski Milan oyuncusu, röportajında felsefesini sansürsüz şekilde anlattı: "Paranın önemli bir rolü oldu: Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. Bunu City'den sonra da yapmak zorunda değildim ama şimdi ailemin gelecek nesillerine de yardım edebilirim. Yalan söylemeye gerek yok. Bence çoğu insan bunu zaten tahmin etmiştir. Torunlarım kazandığım parayla yaşayabilecekse, bunu neden yapmayayım?" Hollandalı oyuncu, yıllık 20 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzaladı.





"GERİ DÖNÜŞÜ DIŞLAMIYORUM" - 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya olası bir dönüş ihtimaline kapıyı kapatmıyor ancak tercihini savunuyor: "Herkes ahlaki açıdan üstün bir pozisyon alıp 'Ben bunu asla yapmazdım' diyebilir ama insanların çoğunun bunu kabul edeceğinden neredeyse eminim."



