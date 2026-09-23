Eski Milanlı Tijani Reijnders sözünü sakınmadı. Şu anda Suudi Arabistan'da Al Qadsiah forması giyen orta saha oyuncusu, Hollanda kanalı SBS6'ya Manchester City'den ayrılma tercihi hakkında konuştu: "Kariyerim bittikten sonra artık çalışma gereği duymak istemiyorum." 2025 yazında Milan'dan City'ye geçen Hollandalı milli oyuncu, ardından Suudi Ligi kulübüyle sözleşme imzaladı.





YILLIK 20 MİLYON EURO - Eski Milanlı oyuncu, bir röportajda filtresiz şekilde felsefesini anlattı: "Paranın önemli bir rolü oldu: Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. Bunu City'den sonra da yapmak zorunda değildim ama şimdi ailemin gelecek nesillerine de yardım edebilirim. Yalan söylemeye gerek yok. Bence çoğu insan bunu zaten tahmin etmişti. Torunlarım benim kazandığımla yaşayabilecekse, bunu neden yapmayayım?" Hollandalı oyuncu, yıllık 20 milyon eurodan 5 yıllık sözleşmeye imza attı.





"GERİ DÖNÜŞÜ DIŞLAMIYORUM" - 28 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya olası bir dönüş ihtimaline kapıyı kapatmıyor, ancak seçimini savunuyor: "Herkes ahlaki olarak üstün bir pozisyon alıp 'Ben bunu asla yapmam' diyebilir ama insanların büyük çoğunluğunun bunu kabul edeceğinden neredeyse eminim".









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