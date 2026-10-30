Hollandalı Tijjani Reijnders, El Kadisiye forması altında olağanüstü bir gece yaşadı; takımını Riyad karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyete taşıdı. Suudi Roshn Pro Lig müsabakaları kapsamında oynanan ve Hollandalı oyuncunun dikkat çekici bir hücum performansına sahne olan karşılaşmada, Reijnders tarihi bir hat-trick kaydetmeyi başardı.

Galibiyetin önemi yalnızca büyük skor ya da Reijnders'in parlak oyunuyla sınırlı kalmadı; zira müsabaka, müsabakadaki katılım tarihinde dikkat çekici rakamları yazmaya devam eden El Kadisiye için özel bir anlam taşıyordu. Takım aynı zamanda 28 puanla puan tablosunun zirvesine yükseldi.

Futbol istatistikleri ağı "Opta" verilerine göre El Kadisiye, Suudi Profesyonel Lig'deki katılım tarihinde galibiyet sayısını 100'e çıkardı ve Riyad karşısındaki bu zaferin ardından müsabakada 100 galibiyet veya daha fazlasına ulaşan on birinci takım oldu.

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Reijnders ise futbol kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydederek, El Kadisiye'nin tarihi yüzüncü galibiyet gecesine kendi imzasını attı; hücum yeteneklerini sergiledi ve takımın bu sezon elde ettiği en büyük sonuçlardan birine doğrudan katkı sağladı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon Roshn Lig'de 5 maçla kulüpleri adına skoru açan oyuncuların başında yer aldı ve Nijeryalı George Ilenikhena (El İttihad) ile bu alanda eşitliği paylaştı.

Reijnders, gol sayısını 8'e çıkararak Roshn Profesyonel Lig gol krallığında, 5 gol (13) farkla müsabakanın zirvesindeki İngiliz Ivan Toney'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.