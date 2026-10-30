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تيجاني رايندرزx/Alqadsiah
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Reijnders, Al-Qadisiya'nın tarihi yüzüncü sayısında olağanüstü bir imza attı

T. Reijnders
Al Riyadh - Al Qadsiah
Al Riyadh
Al Qadsiah
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan

Hollandalı yıldız Roshn Ligi'nde parlamayı sürdürüyor

Hollandalı Tijjani Reijnders, El Kadisiye forması altında olağanüstü bir gece yaşadı; takımını Riyad karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyete taşıdı. Suudi Roshn Pro Lig müsabakaları kapsamında oynanan ve Hollandalı oyuncunun dikkat çekici bir hücum performansına sahne olan karşılaşmada, Reijnders tarihi bir hat-trick kaydetmeyi başardı.

Galibiyetin önemi yalnızca büyük skor ya da Reijnders'in parlak oyunuyla sınırlı kalmadı; zira müsabaka, müsabakadaki katılım tarihinde dikkat çekici rakamları yazmaya devam eden El Kadisiye için özel bir anlam taşıyordu. Takım aynı zamanda 28 puanla puan tablosunun zirvesine yükseldi.

Futbol istatistikleri ağı "Opta" verilerine göre El Kadisiye, Suudi Profesyonel Lig'deki katılım tarihinde galibiyet sayısını 100'e çıkardı ve Riyad karşısındaki bu zaferin ardından müsabakada 100 galibiyet veya daha fazlasına ulaşan on birinci takım oldu.

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ALG

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AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALQ

ALQ

ALF

ALF

Premier Lig

06 Kas 2026

ALR

ALR

Reijnders ise futbol kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydederek, El Kadisiye'nin tarihi yüzüncü galibiyet gecesine kendi imzasını attı; hücum yeteneklerini sergiledi ve takımın bu sezon elde ettiği en büyük sonuçlardan birine doğrudan katkı sağladı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon Roshn Lig'de 5 maçla kulüpleri adına skoru açan oyuncuların başında yer aldı ve Nijeryalı George Ilenikhena (El İttihad) ile bu alanda eşitliği paylaştı.

Reijnders, gol sayısını 8'e çıkararak Roshn Profesyonel Lig gol krallığında, 5 gol (13) farkla müsabakanın zirvesindeki İngiliz Ivan Toney'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

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