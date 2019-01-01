Reguilon: Avrupa'dan teklifler var ama Real Madrid'de kalmak istiyorum

Real Madrid’in 22 yaşındaki sol beki Sergio Reguilon, Avrupa’dan teklifler aldığını ancak takımda kalmak istediğini söyledi.

Sezon başında ’yu ’a satan , bu futbolcunun yerini dolduramayınca son yılların en kötü sezonlarından birini geçirdi.

Goal’e konuşan Real Madrid sol beki Sergio Reguilon, bu sezon hiçbir kulvarda şampiyonluğa ulaşamayan Real Madrid’in yeni sezonda önemli bir kupa kaldıracağına emin olduğu söyledi.

Reguilon, Real Madrid için kötü geçen sezonun nadir kazanımlarından biri olmuştu Castilla’dan A Takım’a yükselen Reguilon, 22 maçta forma giyip gelecek için umut vadetti.

İspanyol oyuncu takımdaki karamsar havaya rağmen gelecek sezon için çok umutlu. Goal’ün sorularını yanıtlayan Regulion, “Gelecek sezon üç büyük kupadan birini yüzde 100 kazanacağız.” diye konuştu.

Bu yaz Zinedine Zidane yönetiminde kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen başkent ekibinde geleceği hakkında da konuşan Reguilon, “Avrupa’dan çeşitli teklifler aldım. Ülke dışında oynamaya sıcak bakıyorum ancak Real Madrid’de oynamak benim için hepsinden önemli. Çok söylenti var ama kararı kulübüm verecek.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon ortaya koyduğu performanstan kulübünün memnun olduğunu da dile getiren Reguilon, “Kendime güveniyorum. Bu sezon ortaya koyduğum futbola, teknik direktörüme, sözleşmeme… Eminim herkesi mutlu edecek bir sonuca varacağız. Hedefim Real Madrid’de kalmak ama neler olacağını göreceğiz. Transfer dönemi çok uzun ve her şey olabilir..” dedi.