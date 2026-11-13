Regragui'ye sürpriz: Lens resmen yeni teknik direktörünü açıkladı

Fransız ekibi Lens, teknik direktörlük konusunu netleştirdi. Kulüp, Didier Digard'ı iki yıllık sözleşmeyle A takımın teknik direktörlüğüne getirdiğini açıkladı.

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Digard'ın göreve getirilmesi, kısa süren ve 9 maçı aşmayan tecrübesinin ardından görevinden ayrılan Yanick Cahuzac'ın yerine gerçekleşti; bu süreçte hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alınmış ve teknik ekip üzerindeki baskı giderek artmıştı.

Cahuzac'ın yerine birçok isim gündeme gelmişti; bunların arasında Faslı Walid Regragui ve Fransız Pierre Sage da vardı, ancak kulüp yönetimi sonunda Digard'da karar kıldı.

“Foot Mercato” sitesi, resmi açıklamadan önceki saatlerde Regragui'nin göreve gelmek için güçlü bir aday olduğunu, ancak Digard'ın rekabeti kazanmayı başardığını ve Lens yönetimiyle iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığını aktardı.

Kulüp, teknik yönetim düzeyinde tekrarlayan sarsıntıların yaşandığı bir sezon başlangıcının ardından, bu değişikliğin takıma yeniden sükûneti getirmesine katkıda bulunmasını umuyor.

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Cahuzac, görevi Dino Toppmöller'in yerine devralmıştı, ancak tecrübesi uzun sürmedi; takım onun yönetiminde yalnızca 9 maça çıktı, ardından yönetim sonuçların gerilemesi nedeniyle onu görevden alma kararı aldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9-1'lik ağır mağlubiyet, teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı ve kulübün takımı tekrar doğru yola sokacak bir alternatif arayışına girmesini hızlandırdı.

Lens, resmi açıklamasında, Digard'ın seçiminin kulüp başkanı Joseph Oughourlian öncülüğünde yürütülen ve bir dizi adayla yapılan görüşme ve müzakereleri kapsayan istişarelerin ardından geldiğini açıkça belirtti.

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Bu sürecin, ortaya konan dosyaların değerlendirilmesi ve yönetim içinde mevcut seçeneklerin tartışılmasının ardından, Fransız teknik direktör üzerinde net bir mutabakatla sonuçlandığına işaret etti.

Kulüp ayrıca, temel kararlarının dış anlatılar ve yorumlardan uzak bir şekilde içeride alındığını vurgulamaya özen gösterdi; Digard'ın göreve getirilmesinin Lens içindeki tutum birliğini ve değerlerine bağlılığını yansıttığını değerlendirdi.

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Görünen o ki yönetim, bu açıklamayla yeni teknik direktörün seçiminin perde arkasına dair her türlü tahmine son vermek istedi.

Digard 40 yaşında olup, teknik kadroda antrenörlere yardımcı olarak çalışmaya yönelmeden önce orta saha mevkiinde oynamıştı. Ve

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2023 yılında Nice ile yaşadığı tecrübe sırasında, takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıyarak dikkatleri üzerine çekti, ardından 2024 yazında teknik direktörlüğünü üstlenmek üzere Le Havre'a geçti.

Fransız teknik direktör, tecrübesinin ilk iki sezonunda Le Havre'ı ilk lig kulüpleri arasında tutmayı başardı, ancak takımın içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonundaki sarsıntılı başlangıcını önleyemedi; ilk 9 maçta herhangi bir galibiyet elde edemeden yalnızca iki puan topladı.

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31 Ekim'de Paris Saint-Germain karşısında alınan 1-5'lik mağlubiyet, takımla serüveninin sonu oldu ve birkaç hafta sonra dengesini yeniden bulmak ve sonuçlarını iyileştirmek için yeni bir girişimle Lens kapısından Fransa Ligi'ne geri döndü.