Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde tüm dünyaya yansıyan görüntü nedeniyle pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Fas, kendi topraklarında düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e karşılıksız 1 golle mağlup oldu. Karşılaşmada Senegalli oyuncular, son dakikalarda Fas lehine penaltı kararı verilmesine itiraz etti ve buna dayanarak sahayı terk ettikten sonra maçı tamamlamak için geri dönerek uzatma dakikalarında bir gol kaydettiler.

Sonraki bir gelişmede, Afrika Futbol Konfederasyonu, Senegal'i maçtan çekilmiş sayan ve unvanı Fas'a veren bir karar açıkladı. Senegal tarafı bu kararı reddederek itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu; böylece bu sürümün şampiyonunun kimliği saha dışında hukuki bir ihtilaf konusu olarak kaldı.

Regragui, "canal+" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu anda Afrika Konfederasyonu unvanı bize verdi. Şimdi ise Spor Tahkim Mahkemesi var. Kararı bekleyeceğiz ve her iki taraf olarak da kabul edeceğiz. Üzücü olan, kararın gecikmesi ve idari açıdan ele alınmasının gecikmesi."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Herkes kupa töreni podyumuna çıkmayı ve kupayı kendi taraftarları önünde kaldırmayı diler. Bir kıtasal ya da dünya finalinde daha önce hiç görülmemiş, istisnai bir olay nedeniyle bu gerçekleşmedi. Oyuncular sahayı terk etti ve kurallar uygulansaydı ikinci sarı kartı görürlerdi, Senegal'in maçı dokuz oyuncuyla tamamlaması gerekirdi. İki taraftan da sahada yeri olmayan şeyler gördük."

Sözlerine şöyle devam etti: "Senegal teknik direktörüne biraz kızgınım, çünkü iyi bir görüntü sunmadık. Sonuçta karar alındı ve bu, Afrika futbolunun itibarını zedeledi. Spor Tahkim Mahkemesi'nin alacağı karar ne olursa olsun."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ertesi gün bunu geride bıraktım. Benim için önemli olan bir kıtayı temsil ediyor olmamız. Bunu 2022 yılında söylemiştim: Küçümsenen bir kıta, çünkü Avrupa ve dünya düzeyinde Afrika futboluna yönelik olumsuz bir tutum var ve o gece, bizi eleştirenlerin görüşünün doğruluğunu kanıtladık."

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