Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından yapılan analiz programında, Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Velid Rekraki ile Parisli takımın yıldızı ve Fas Milli Takımı'nın kaptanı, vatandaşı Aşraf Hakimi'yi bir araya getiren eğlenceli bir an yaşandı. Teknik direktör, televizyondaki bu görüntüsünü eski oyuncusuyla yorgunluk ve gol atmaktan uzak kalması üzerine şakalaşmak için değerlendirdi.

Paris Saint-Germain, Barcelona'ya bu sezonki ilk yenilgisini tattırarak güçlü bir darbe vurdu. Hakimi'nin parladığı karşılaşmada Faslı oyuncu, 86. dakikada Fabian Ruiz'e yaptığı kritik pasla takımının dördüncü golünü hazırladı. Ancak maç, Khvicha Kvaratskhelia'nın diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlıkla acı bir yönden de yoksun kalmadı.

Rekraki, Fransız "Canal+" ağındaki "Canal Champions Club" programının stüdyosunda yorumcu sıfatıyla bulunuyordu. Hakimi maç sonrası bir röportajda ekrana geldiğinde, Fas'ın eski teknik direktörü oyuncusuyla şakalaşma fırsatını kaçırmadı; önce onu övdü, ardından bir dizi esprili yoruma başladı.

Hakimi, son dakikalarda yorgun hissettiğini açık yüreklilikle anlattı ve her zaman sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığını vurguladı. Ardından, bulduğu fırsatlara rağmen kalecinin karşısında şansının yaver gitmediğini itiraf etti.

Şöyle konuştu: "Sonlara doğru yorgundum. Doğru, sahada elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum, ama son dakikalarda yorgunluk hissettim. Kritik pas için çok mutluyum, ama dediğim gibi, gol atmayalı uzun zaman oldu. Gol atmak için birçok fırsat buldum, ama top ağlara gitmedi."

Afrika futboluyla ilgili haberlerde uzmanlaşmış "Afrik Foot" sitesinin aktardığına göre Rekraki şaka yollu şöyle konuştu: "Fransızcayı iyi konuşuyor, Aşraf'ta hoşuma giden de bu." Ardından oyuncunun bahsettiği yorgunluk meselesine geçerek bir gülümsemeyle sordu: "Sen hiç yorulmazsın ki Aşraf, ne zamandan beri yorgun hissediyorsun?" Daha sonra Parislilerin zaferini belirleyen kritik pasını övdü.

Diyalog yorgunluk konusuyla sınırlı kalmadı; Rekraki, Hakimi'nin son dönemde ağları sarsmaktan uzak kalmasıyla ilgili bir başka noktaya geçerek ona şaka yollu şunu söyledi: "Gol atmayalı epey uzun zaman oldu Aşraf, öyle değil mi?"

Paris Saint-Germain'in yıldızı eski teknik direktörünün sözlerini bir gülümsemeyle karşıladı ve onunla yeniden canlı yayında iletişim kurmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle dedi: "İyi akşamlar hocam, sizi dinlemek beni mutlu ediyor."

Sahanın ötesine geçen bir ilişki: Rekraki'den eğlenceli bir istek

Bu anlar, iki adam arasındaki ilişkinin doğasını yansıttı. İkili, Fas Milli Takımı'nda dört yıl boyunca birlikte çalışmış, bu süreçte Hakimi Fas Milli Takımı'nın en önemli temel taşlarından biri olmuş ve milli takım kariyerinin bazı dönemlerinde kaptanlık pazubandını da taşımıştı.

Rekraki, diyaloğu aynı neşeli havayla noktaladı; eski oyuncusunu yüreklendirdikten sonra, şaka yollu, hafta içinde yemek davetini hâlâ beklediğini ona hatırlattı.

Hakimi bir gülümsemeyle şöyle karşılık verdi: "İnşallah, inşallah." Bu sahne, Fas Milli Takımı'ndaki ortak çalışma dönemleri sona ermiş olsa da aralarındaki karşılıklı sıcaklığı gözler önüne serdi.

Hakimi, Fas'ın yeni teknik direktörü Muhammed Vehbi'nin yönetiminde, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin iki maçı kapsamında kasım ayının sonlarında Nijer Milli Takımı ile karşılaşmaya hazırlanıyor.