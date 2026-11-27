Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, perşembe günü Avrupa Ligi'nde takımına galibiyete mal olan savunma hatalarının tekrarlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sunderland, öne geçtikten kısa süre sonra Polonyalı rakibinin beraberliği sağlamasıyla Stadium of Light'ta bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

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Hatalar Sunderland'ın Avrupa sahnesinde peşini bırakmadı

Sunderland, Jagiellonia ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaçan fırsatı düşünmek zorunda kaldı. Timur Tutierov, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra ev sahibi ekibi öne geçirdi ancak Kamil Jozwiak'ın konuk ekip adına soğukkanlı bir şekilde eşitliği sağlamasıyla bu üstünlük yalnızca kısa bir süre sürdü. Bu sonuçla Sunderland'ın savunmadaki istikrarsızlığı nedeniyle avantajlı durumları değerlendiremediği maçların sayısı arttı.

Performansı kusursuzluktan uzak bulan Le Bris, 90 dakika boyunca istikrar sağlanamadığını belirtti. Teknik direktör, “Dağınıktık. İlk yarının fena olmadığını düşünüyorum, birkaç fırsat yarattık. Gol atmak önemliydi çünkü ikinci yarıda kadroyu idare etmek, hafta sonuna ve gelecek haftaya hazırlanmak için beş değişiklik yapmamız gerektiğini biliyorduk” sözlerini kulübün resmî internet sitesinde sarf etti.

Veriler endişe verici savunma sorununu doğruluyor

Beraberlik golü, Sunderland savunmasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandı. Tekrarlanan bu sorun, teknik ekibin sabrını zorlamaya başladı. Le Bris, yenilen golü değerlendirirken sözünü sakınmadı ve takımının rakiplerine fırsat verme eğilimine ilişkin kaygılarını istatistiklerin de desteklediğini vurguladı. Oyuncularını, konsantrasyon kayıplarının Avrupa kupalarında ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Le Bris, “Veriler açık: Bu sezon rakip baskısı olmadan yaptığımız çok sayıda hata gole yol açıyor. Son iki maçta böyle bir şey olmadı ama şimdi bu bize bir hatırlatma oldu. Gevşeyemezsiniz, yoksa bu seviyedeki rakibiniz bu hatalardan faydalanabilir” diye ekledi.

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Yoğun kış fikstürünü yönetmek

Sunderland, 2026 yılının zorlu bir döneminden geçiyor ve Jagiellonia maçı, yoğun bir ayın yalnızca bir ayağıydı. Sunderland, yıl sona ermeden dokuz maça daha çıkacak. Bu süreç, kadro derinliğini sonuna kadar sınayacak. Perşembe akşamı alınan taktik kararların birçoğunda bu yoğunluk etkili oldu.

Avrupa Ligi maçında Le Bris'in stratejisinin merkezinde rotasyon vardı. Birden fazla kulvarda önemli maçların yaklaştığını bilen teknik direktör, sahadaki ritimden bir miktar ödün verme pahasına kilit oyuncularının fiziksel durumuna öncelik verdi. Şimdi önündeki zorluk, oyuncuları dinlendirmek ile bu seviyede kazanmak için gereken yüksek standardı korumak arasında denge bulmak.

Tottenham maçına hazırlanmak için az zaman var

Sunderland'ın Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığı üzerinde duracak fazla vakti yok. Dikkatini hemen lige çevirmesi gerekiyor. Pazar günü Stadium of Light'ta Tottenham'ı ağırlayacağı önemli bir Premier Lig maçı onu bekliyor. İngiltere'nin en üst ligindeki bir takıma karşı, hafta ortasında gösterdiğinden çok daha fazla savunma disiplini sergilemesi gerekecek. Teknik ekip, oyunculardan hemen bir karşılık vermelerini ve bu sezon takıma sorun yaşatan “rakip baskısı olmadan yapılan hataları” önemli ölçüde azaltmalarını bekleyecek.