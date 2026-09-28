Reebok, Sidewinder 26 Elite FG'yi tanıtarak elit futbol sahnesine resmen geri dönüyor. Üst seviye kramponlu zemin kramponu, modern oyunun en üst seviyesinde oynayan futbolcular için özel olarak tasarlandı ve en yeni teknolojiyi hafif dayanıklılıkla bir araya getiriyor.

Bu yeni dönemin başlangıcını kutlamak için Reebok, kadrosunun merkezine Beşiktaş forveti Dušan Vlahović, Como savunmacısı Trevoh Chalobah ve yükselen kaleci Kayla Rendell'i yerleştirerek etkileyici bir küresel yetenek grubu oluşturdu.

Sidewinder 26 Elite FG'nin merkezinde, gereksiz hacim eklemeden ayağın altında hafif dayanıklılık ve yapısal destek sunmak üzere tasarlanan Vestamid taban bulunuyor. Dış tabanda ise, Shooting Brake teknolojisinin basan ayak tutuşunu Power Unit'in vuruş yapan ayaktaki enerji geri dönüşüyle birleştiren Deadly Strike sistemi yer alıyor.

Reebok

Özel Sidewinder dişlerle birleşen bu yapı, patlayıcı hareketler, ani yön değişimleri ve baskı altında yakın kontrol için hassas yönlü çekiş sağlıyor. Üst bölümde Reebok, temiz bir ilk dokunuş ve güvenilir top hakimiyeti sağlamak amacıyla SupraSkin tutuş kaplamasıyla eşleştirilmiş birinci sınıf mikrofiber malzeme kullanıyor.

Krampon, klasik bağcıklı kapanışa ve ayağı saran adaptif örgü dil ile bilek kısmıyla oluşturulmuş düşük bilekli bir profile sahip. Bu yapı, oyuncuyla doğal şekilde hareket eden, dikkat dağıtmayan ve ayağı sabitleyen bir his yaratırken; pres yaparken, yön değiştirirken ya da savunmacıları uzak tutarken denge sağlıyor.

Reebok

Sırbistan milli futbolcusu Dušan Vlahović, kramponun kadrosuna liderlik ediyor ve bitiriciliğini ile fiziksel oyun stilini desteklemek için bu modelin tepkisel tasarımına güveniyor. Vlahović şöyle dedi: "Sidewinder 26 Elite FG bana her anda hassasiyet, güç ve tam kararlılıkla vurma özgüveni veriyor. Baskı altında kontrol ve patlayıcı tepkisellik için üretildi, ben de en iyi performansımı göstermek için buna güveniyorum."

Reebok

Oyunu yönlendiren stoper Trevoh Chalobah da bu kadroda ona katılarak Reebok'ın yeni futbol serisine savunmadaki soğukkanlılığını ekliyor. Markanın geri dönüşü, kaleci Kayla Rendell ile yapılan anlaşmayla sahanın tamamında temsil vurgusunu da öne çıkarıyor: "Marka futbola geri dönerken Reebok'a böylesine heyecan verici bir anda katılmaktan gurur duyuyorum.

"Ortaya konan projenin arkasındaki enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Geldiği yere bağlı kalırken oyunu ileri taşıyan bir grubun parçası olmak için sabırsızlanıyorum." Yüksek özellikli teknoloji ve üst düzey sporcu desteğiyle birleşen Sidewinder 26 Elite FG, Reebok'ın yeniden sahaya adım atarken güçlü ve ciddi bir mesaj verdiğini gösteriyor.

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