Redknapp: Liverpool, Premier Lig şampiyonu oldu bile

Ligde sekiz haftada sekiz puan fark yapan Liverpool'u şampiyon ilan edenlerin sayısı artıyor.

Premier Lig'de henüz sekiz hafta geride kaldı fakat Harry Redknapp'a göre şampiyon oldu bile!

Tecrübeli teknik adam, Jürgen Klopp'un ekibinin sekiz puanlık farktan şampiyonluğu vermeyeceğini düşünüyor.

Daily Mail'a konuşan Redknapp, "Liverpool bu sene şampiyon. Premier Lig kupasını onlara şimdiden versinler. Liverpool şampiyonluğuna bahis yaptım, bana ödemeyi hemen yapmaları lazım!" sözlerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Kariyeri boyunca birçok takımda görev alan Redknapp, "Sadece bir kulüp çalıştırmak istesem bu Liverpool olurdu. O takımı hep sevdim." şeklinde konuştu.

Liverpool, Premier Lig'in dokuzuncu haftasında ezeli rakibi 'a konuk olacak.

Kırmızılar geçen sezon 'ye kış döneminde yedi puan fark atmışlar fakat sezon sonunda gülen taraf Pep Guardiola'nın takımı olmuştu.