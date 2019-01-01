Redknapp, Dele Alli'yi Lampard ve Gerrard'la kıyasladı

Dele Alli form durumuyla eleştiriliyor ama Jamie Redknapp genç oyuncuya sahip çıktı.

Jamie Redknapp'e göre forması giyen Dele Alli, ve 'nin efsane oyuncuları Steven Gerrard ve Frank Lampard'la aynı seviyede.

2017-18 sezonunda müthiş bir çıkış yakalamasına rağmen 2018-19 sezonunda sadece yedi gol atabilen ve performansıyla eleştirilen Alli bu sezon da beş resmi maçta rakip fileleri sadece bir defa havalandırabildi.

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Daily Mail'a konuşan Alli, "Dele Alli'nin 24 yaşına girmesine daha altı ay var. Kendisinden önce gelen İngiliz orta saha oyuncuları, o yaştayken Alli kadar iyi değillerdi. Steven Gerrard 24 yaşına geldiğinde 170 maçta 47 gol katkısı yapmıştı. Bu istatistik Lampard için 185 maçta 43, David Beckham için 140 maçta 65 gol katkısı. Alli 133 maça çıktı ve 43 gol atıp 29 asist yaptı. Yani daha bu yaşında tam 72 gol katkısı var." sözlerini kullandı.

Oyuncunun haksız bir şekilde eleştirildiğini savunan Sky Sports yorumcusu, "İnsanlar biraz balık hafızalılar galiba. Daha yakın zamanlarda gibi bir takımla adı anılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dele Alli öyle bir iki sezonluk bir yetenek değil." dedi.

Dele Alli bu sezonki ilk Premier Lig golünü cumartesi günü 'a attı.