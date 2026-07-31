Ruben Schaken, Feyenoord yönetimine öfkeli. ESPN'e konuşan Schaken, oğlu Jerayno için FC Twente'den gelen teklifi alan Rotterdam ekibinin yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Tukkers'in teklifi Feyenoord tarafından reddedildi. Schaken, Rotterdam temsilcisinin genç oyuncu için çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini öne sürüyor. "Onun için on milyon euro istediklerini söylüyorlar."

Eski futbolcu, yaşanan süreçten memnun değil. "A takımda henüz ilk maçına çıkmamış bir genç oyuncu için absürt bir rakam." Baba Schaken son derece net. "Bu, Feyenoord'un sabotajı. Bunu oğlumun yaşamasına izin vermeyeceğim."

FC Twente'nin genç oyuncuya daha fazla perspektif sunacağı belirtiliyor. "Şimdi ise teknik direktör Dévy Rigaux iletişim kurmayı reddediyor. Ancak pazartesi günü masaya oturmak istiyor. Bizim ise acelemiz var, çünkü lig başlangıcı kapıda."

Eski Feyenoord oyuncusuna göre sadece perspektif az değil, aynı zamanda boşa vaatlerde de bulunuldu. "Jerayno'nun hazırlık kampında yer almasına izin verilecekti, ama bu olmadı." Ayrıca Heerenveen'de oynayan diğer oğlu Kirayno'nun da transfer edileceği belirtildi. "Yerine getiremeyeceğiniz şeyleri söylemeyin", Schaken'in mesajı böyle oldu.

Jerayno Schaken, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçından (2-1) bir gün önce kadroya çağrıldı. "Maç 120 dakika sürdü ama oyuna girmesine izin verilmedi. Kimse de bununla ilgili ona bir açıklama yapmadı."

Feyenoord, baba Schaken'in iddialarına yanıt verdi. "Baba Schaken'in anlatımı ne yazık ki sadece duygusal değil, aynı zamanda ciddi ölçüde gerçek dışı unsurlar da içeriyor. Ancak bunları medyada çürütmeyeceğiz", açıklamasını kulüp ESPN'e yaptı.

"Gerçek şu ki kulüp, Jerayno'yu Feyenoord'un en büyük yeteneklerinden biri olarak görüyor. Nitekim kendisine iki yıl daha devam eden bir sözleşme verildi. Kulüp, kısa süre önce Jerayno'nun temsilcileriyle masaya oturmak için zaten bir davet göndermişti", ifadeleriyle Feyenoord açıklamasını noktaladı.