Recep Karatepe: Yenilgilerin nedenini herkes biliyor

Ersun Yanal ve Volkan Kazak'ın cezaları sebebiyle Antalyaspor maçına sarı lacivertli ekibin başında çıkan Recep Karatepe açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında , son dakikada Miha Zajc'ın attığı golle deplasmanda Fraport Tav ile 2-2 berabere kaldı.

Ersun Yanal ve Volkan Kazak'ın cezaları sebebiyle Antalyaspor maçına sarı lacivertli ekibin başında çıkan Recep Karatepe karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Karatepe "İstediğimiz sonucu alamadık. Bazı sakatlıklarımız var, oyun içinde de bazı sakatlıklar oldu ve değişiklik yapmak zorunda kaldık. Aslında kafamızdaki değişiklikler değildi. Oyuna iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Ama geçmiş maçlarımızda daha güçlü oynayan bir takım vardı. Maalesef son üç dört haftadır yenilgiler oldu. Bunların nedenini de herkes biliyor. Yeniden bir ritim yakalamak ister istemez zor oluyor. Ama bu takım mücadele etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.