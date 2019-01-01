Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladı

Sarı kırmızılı ekip, 18 yaşındaki oyuncunun Belçika kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralandığını bildirdi.

Transferde hareketli günler geçiren , genç oyuncusu Recep Gül'ü 'nın Westerlo ekibine kiraladı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun 2019/2020 sezonu için Belçika ekibin bedelsiz olarak kiralandığı ifade edildi.

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Ayrıca, Westerlo'nun gelecek sezonun sonunda Recep Gül'ü 80 bin euro bonservis bedeliyle satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı kırmızılılar genç oyuncu bir daha transfer olursa satıştan %35 pay alacak.

Recep Gül, 2018/2019 sezonunda Galatasaray formasıyla 1 Kupası maçında görev aldı.