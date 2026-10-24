Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, La Liga'nın onuncu haftasında yarın pazar günü oynanması planlanan El Clasico öncesi düzenlenen basın toplantısında rakip teknik direktörle ilgili sorularla karşılaştı.

Portekizli teknik adama Flick hakkında konuşması istendiğinde şu yanıtı verdi: "Bana neden rakipleri sorduğunuzu anlamıyorum. Flick hakkında ne söylememi istiyorsunuz? Kendisi büyük bir teknik direktör ve harika bir iş yapıyor. Hepsi bu, başka ne söylememi istiyorsunuz? Söyleyebileceğim başka bir şey yok."





Öte yandan Flick'in basın toplantısı Mourinho'nunkinden sonra başladı ve kendisine de karşı bir soru yöneltildi. Yanıt şöyle oldu: "Benim açımdan ona en üst düzeyde saygı duyuyorum ve bu seviyedeki takımları uzun yıllar çalıştırıp sürekli başarı elde etmeniz kalitenin bir göstergesidir. Bunu çalıştığı her kulüpte kanıtladı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Almanya Milli Takımı düzeyinde, Teknik Direktör Joachim Löw'ün yardımcısı olduğum dönemde kendisiyle Madrid'de bir kez görüştüm çünkü onu ziyarete gitmiştik. Şunu söyleyebilirim ki milli takımda onunla çalışmış her oyuncu kendisinden büyük bir saygıyla bahsetti. Orada birkaç oyuncumuz vardı."

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Flick sözlerini şöyle tamamladı: "Bence durum böyle, o bir meslektaş. Çok başarılı bir meslektaş ve harika bir meslektaş."