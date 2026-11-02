Reality FBI'dan Ruben van Bommel'in çalkantılı özel hayatına dair çarpıcı haber

Reality FBI’ın pazartesi sabahı Instagram’da öne sürdüğüne göre Ruben van Bommel ile Noa Jacobus (Goede Tijden, Slechte Tijden dizisindeki Nola) ayrıldı.

Reality FBI, Van Bommel ile Jacobus’un ilişkisini yalnızca iki hafta önce haberleştirmişti. Van Bommel o dönemde Eindhoven şehir merkezinde Jacobus ile el ele görüntülenmişti.

22 yaşındaki Jacobus, Goede Tijden, Slechte Tijden dizisinde Nola Sanders karakterini canlandırıyor. Alphenli oyuncunun Instagram’da 57.000’den fazla takipçisi var.

İkilinin ilişkisi şimdiden sona ermiş gibi görünüyor. Van Bommel, Jacobus’u takipten çıkardı. Dikkat çekici olan ise eski sevgilisi Maxim Esmee Jansma’nın Van Bommel’i yeniden takip etmeye başlaması. Jansma, “Kartlarını doğru oyna” notuyla bir Halloween fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımın PSV’li forvete yönelik olduğu düşünülüyor.

İster sev ister nefret et, futbolcuların ve eşleriyle sevgililerinin özel hayatı pek çok futbolseverin gizli zevki. Voetbalzone’da elbette futbol haberleri ön planda, ancak yıldızların saha çizgilerinin çok ötesindeki yaşamlarına da düzenli olarak yer veriliyor.