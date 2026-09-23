Manchester United, genç oyuncusu JJ Gabriel'in kulüpten ayrılmaya zemin hazırlamak için tescilinin sonlandırılmasını talep etmesiyle patlak veren kriz konusunda konuyu tırmandırmayı değerlendiriyor. Bu arada Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü de oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Fabrizio Romano, genç oyuncunun Old Trafford'daki tescilinin iptal edilmesini ve kulüpten derhal ayrılmayı talep etmesinin ardından geleceğine dair görüşmelerin ulaştığı aşamayı açıkladı.

Romano daha önce şunları söylemişti: "JJ Gabriel'in ekibi kulüplerle görüşmeler yürütüyor. Bu hafta bütün videolarımda size Real Madrid, Barcelona ve diğer kulüplerin onu kadrosuna katmak için rekabet ettiğini söyledim. İspanya en yakın ihtimal, ancak yarışta başka kulüpler de var."

Ve şöyle açıkladı: "Durum bu; Gabriel, kulüple doğrudan pazarlık yapmak, Barcelona ile bizzat görüşmek ya da Katalan kulüple sözleşme imzalamak için Barcelona'ya gitmedi. Durum böyle değil. Oyuncunun kampı, ailesi ve menajerleri geleceği görüşmek için konuşuyorlar."

Olası hukuki tırmanış

"Football FanCast" sitesine göre Manchester United, oyuncunun dosyasına kulüp dışından tarafların müdahil olmasına ilişkin endişeler nedeniyle hukuki yola başvurma olasılığını değerlendiriyor. Aynı zamanda kulüp, Gabriel ayrılması halinde daha yüksek bir maddi tazminat elde etmeye çalışıyor.

"15 yaşındaki" Gabriel, kulüple bağlantısı sona erdikten sonra ücretsiz ayrılma peşine düşmesine imkân tanıyacak bir adım olarak, Manchester United ile tescilinin iptal edilmesini resmen talep etmişti.

United ise şimdiye kadar oyuncunun talebini kabul etmeyi reddediyor ve tescilinin sezon sonuna kadar sürmesinde ısrar ediyor.

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Premier Lig yönetmelikleri, bir oyuncunun bağlantısı devam ederken tescilinin iptal edilmesinin kulübün, oyuncunun ve velisinin onayını gerektirdiğini, anlaşmaya varılamaması halinde ise tarafların herhangi birinin tescilin sonlandırılmasına ilişkin lig birliğinden bağlayıcı bir karar talep edebileceğini öngörüyor.

Kriz, Gabriel'in Lig Kupası'nda Brighton karşısında oynamak üzere birinci takım kadrosuna girmeye yakınken kulübün oyuncunun ayrılma talebiyle şaşkına dönmesinin ardından ortaya çıktı.

Oyuncu, başta Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. 6 Ekim'de 16 yaşına basmasının yaklaşmasıyla birlikte geleceğine dair yeni gelişmelerin önü açılıyor; zira bu yaş ona kendi işleri için bir menajer atama ve ayrılma imkânı tanıyacak. Bu da özellikle Avrupa (İrlanda) pasaportu taşıması nedeniyle ayrılışını kolaylaştıracak. Aynı kaynağa göre, Real Madrid ve Bayern Münih ile yürüttüğü müzakerelere ilişkin ünlü oyuncu menajeri Ali Barat'tan danışmanlık aldığı da biliniyor.

United'ı destekleyen emsaller: FIFA son koz

Manchester United'ın daha yüksek tazminat talebindeki konumunu destekleyebilecek emsaller var; nitekim Fulham, Harvey Elliott'un 2019 yılında Liverpool'a transfer olmasının ardından 4,3 milyon sterlin ile birlikte yeniden satış bedelinin %20'sini almıştı. Ayrıca Liverpool, Stoke City'den genç bir oyuncuyu transfer etme konusundaki ihlaller nedeniyle daha önce akademi oyuncularını tescil etmekten men edilmiş ve 100 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak United'ın konumunu karmaşıklaştıran nokta, Gabriel'in olası varış noktasının İngiliz kurumlarının yetki alanı dışında olması; bu da tazminatları ve olası ihlalleri belirlemede FIFA'yı belirleyici merci haline getirebilir.