Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı, İnter Milano karşısında takımının aldığı galibiyette gösterdiği dikkat çekici performansın ardından 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının en iyi 11'ine seçti. Listede ayrıca Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha ile kısa süre önce Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Ferran Torres de yer aldı.

UEFA, listeyi Avrupa Federasyonu'na bağlı teknik gözlemciler grubu tarafından belirlendikten sonra cuma günü açıkladı. Listede Courtois'nın yanı sıra savunmada Sergino Dest (Eindhoven), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa) ve Archie Brown (Fenerbahçe) yer aldı.

Orta sahada Martin Ödegaard (Arsenal) ve Martin Baturina (Como) bulundu.

Hücumda ise Michael Olise (Bayern Münih), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona) ve Ermedin Demirovic (Stuttgart) yer aldı.

Courtois'nın seçilmesi, Santiago Bernabeu'da İnter Milano karşısında sergilediği üstün performansın ardından geldi. Kalesine gelen 8 şuttan 7'sini kurtaran Courtois, Real Madrid'in üç puanı almasında doğrudan pay sahibi oldu.

Marc Bartra da attığı iki kafa golüyle dikkatleri üzerine çekti ve Real Betis'in Lille karşısında deplasmanda kazandığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kutlamasına yardımcı oldu. Pau Torres ise Club Brugge karşısında Aston Villa ile üstün bir performans ortaya koydu; 8 top uzaklaştırma yaptı, 4 pozisyon oluşturdu ve iki asist yaptı.

Hücumda Raphinha, Feyenoord karşısında Barcelona'nın baskısını güçlü bir şekilde yöneterek yerini garantiledi. Savunmacıların arkasına ve hatlar arasına yaptığı hareketleri tehlike yaratmak için kullanan Raphinha, Katalan takımının 5-1 kazandığı maçta iki gol attı.

Ferran Torres ise Slovan Bratislava karşısında alınan galibiyette Paris Saint-Germain ile ilk hat-trick'ini kutladı. Etkisi yalnızca gol atmakla sınırlı kalmadı; hareketliliği ve tehlikeli bölgede doğru noktalara gitme becerisiyle de öne çıktı.