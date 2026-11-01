Gelecek salı günü La Ceramica Stadyumu'nda, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak olan Villarreal, Fransız takımının İspanya'da bir on yıldır süren yenilmezlik serisini sona erdirmeye çalışacak.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Fransız takımının İspanya'daki son yenilgisinin Kasım 2015'te yaşandığını, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid karşısında Nacho Fernandez'in attığı golle 1-0 kaybettiğini belirtti.

Gazete, o günden bu yana Luis Enrique'nin yönettiği Paris takımının hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere dört galibiyet ve bir beraberlik elde ettiğini de ekledi.

Bu dönemde Barcelona, Paris'in başlıca kurbanı oldu ve üç kez yenildi. Bunların ilki 2020-2021 sezonunun son 16 turunda (4-1) sonuçla gerçekleşti; Fransız takımı aynı sonuçla 2023-2024 sezonunun çeyrek finalini kazandı; son galibiyet ise geçen sezonun lig aşamasında (2-1) sonuçla geldi.

Gelecek maçlar VIL Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Dördüncü galibiyet, 2023-2024 sezonunun son 16 turunda Real Sociedad karşısında (2-1) alınırken, tek beraberlik geçen sezon ilk aşamada Athletic Bilbao ile golsüz olarak yaşandı.

Fransız takımının daha önceki 11 ziyaretinde Paris'in karnesi 6 yenilgi, 4 galibiyet ve bir beraberlik şeklindeydi. İspanya'daki ilk maçları 1993'te eski UEFA Kupası'nda oynanmış, o karşılaşmada Real Madrid karşısında 3-1 kaybetmişlerdi.

Paris Saint-Germain'in son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu hatırlatalım.