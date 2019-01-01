Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil: Lionel Messi'yi takımımda görmek istemem

Bask ekibinin patronundan Lionel Messi hakkında ilginç açıklamalar geldi. Imanol, Messi'yi takımında görmek istemeyeceğini söyledi.

'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, Bask bölgesi takımlarının teknik direktörleriyle katıldığı bir etkinlikte gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

'nın Arjantinli süperstarı 'yi takımında görmek istemeyeceğini ifade eden 48 yaşındaki teknik direktör, gerekçelerini sıraladı.

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"Rüya transferim Messi olmaz," diyen Imanol, "Kendisi inanılmaz işler başaran inanılmaz bir futbolcu. Ancak Real Sociedad'ın değerleri ve bizim oyun tarzımıza uyacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim tevazu normallik gibi birtakım değerlerimiz var," diyen Imanol, "Oysa bu tip büyük futbolcular bunlara sahip değil. Messi'ye hocalık yapmak, bana daha çok maç kazandırabilir ama başımı da ağrıtır" ifadelerini kullandı.