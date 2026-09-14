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Ligi Europa
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoAFC Bournemouth
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Real Sociedad - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad - AFC Bournemouth
Ligi Europa
Real Sociedad
AFC Bournemouth

UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile AFC Bournemouth arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Perşembe gecesi Anoeta Stadyumu'ndaki bu karşılaşma öncesinde son iç saha sonuçlarını, form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Real Sociedad - AFC Bournemouth: Maç detayları

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Ligi Europa - Hafta 1
Reale Arena

Real Sociedad ile AFC Bournemouth, 17 Eylül 2026'da GMT ile 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

San Sebastián'da Avrupa perdesi açılıyor

Real Sociedad, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Anoeta Stadyumu'nda İngiliz ekibi AFC Bournemouth'u ağırlamak için sahasına dönüyor. LaLiga'da zorlu geçen bir hafta sonunun ardından La Real, ışıklar altında yeniden toparlanmayı ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. Bournemouth için ise üst üste alınan iç saha beraberliklerinin ardından İspanya deplasmanına gitmek, Avrupa'daki iddiasını ilk geceden ortaya koymak adına heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real'in Atlético Madrid karşısındaki tökezlemesi

Real Sociedad, 13 Eylül'de LaLiga'nın 5. haftasında Atlético Madrid'e sahasında 3-0 kaybettikten sonra perşembe gününe toparlanma hedefiyle giriyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından La Real, geç bir penaltı golü yedi ve Jonathan David ile Giuliano Simeone'nin golleri sonucu konuk ekip lehine belirledi. Bu performans, 4. haftada Elche CF deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ve Celta Vigo ile oynanan golsüz beraberliğin ardından geldi; Pellegrino Matarazzo'nun ekibi savunmadaki düzeni yeniden sağlamak istiyor.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Vitality Stadyumu'nda Cherries'nin nefes kesen beraberliği

Bournemouth, 12 Eylül'de Premier League'in 4. haftasında Brentford ile 2-2 berabere kaldığı yüksek skorlu maçın ardından İspanya'ya gidiyor. Bournemouth'un gollerini Justin Kluivert ve Marcus Tavernier atarken, Kevin Schade'nin dublesi skoru eşitledi. Bu performans, Newcastle United deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ve Lincoln City karşısındaki 4-0'lık EFL Cup galibiyetinin üzerine geldi; bu da Marco Rose'un ekibinin Avrupa sahnesine önemli bir hücum tehdidiyle çıktığını gösteriyor.

Bournemouth'un yüksek presi San Sebastián'ın ritmini bozabilir mi?

İspanyol teknik kontrolü ile Premier League yoğunluğunun karşı karşıya geldiği mücadeleler her zaman dinamik taktik eşleşmeler ortaya çıkarır. Real Sociedad'da Carlos Soler, Luka Sučić ve Mikel Oyarzabal üzerinden işleyen merkez orta saha, tempoyu belirlemeye ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışacak. Bournemouth ise Justin Kluivert, Marcus Tavernier ve Evanilson üzerinden yoğun presine ve kanatlardaki hızlı geçişlerine güvenecek. 1. haftada lig aşaması adına büyük önem taşıyan puanlar söz konusuyken, perşembe günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek kalitede bir mücadele vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Sociedad vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • P. Matarazzo

Real Sociedad'ı bu Avrupa Ligi maçında Pellegrino Matarazzo çalıştırıyor. Ev sahibi ekip için bu aşamada doğrulanmış muhtemel ilk 11, sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor; güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Bournemouth'un San Sebastian deplasmanında takımın başında Marco Rose olacak. Ev sahibi takımda olduğu gibi, doğrulanmış kadro detayları, sakatlıklar ya da cezalar paylaşılmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi gelecek.

Form durumu

RSO

RSO - Form

RMA
K4-1
ESP
K2-1
CEL
B0-0
ELC
K2-3
ATM
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BOU

BOU - Form

MCI
K2-1
EVE
B1-1
NEW
B2-2
LIN
K4-0
BRE
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Real Sociedad bu maça tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son sonucu LaLiga'da Elche'ye karşı sahasında aldığı 3-2'lik yenilgiydi; Espanyol karşısındaki 2-1'lik galibiyet ise bu süreçteki daha olumlu sonuçlardan biri olarak öne çıkıyor. En ağır yenilgi ise ağustosta Real Madrid karşısında 4-1'lik skorla geldi. Real Sociedad bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Bournemouth'un son beş maçlık karnesi bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet şeklinde. Son maçında Premier League'de Brentford ile 2-2 berabere kaldı, ondan önce ise Carabao Cup'ta Lincoln City'yi 4-0 yendi. Cherries ayrıca Newcastle United deplasmanında 2-2 ve Everton deplasmanında 1-1 berabere kaldı; tek yenilgisi ise Manchester City'ye karşı 2-1 oldu. Bournemouth bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Real SociedadÇizimAFC Bournemouth
1
2
0
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
MS
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı2/3

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 9 Ağustos 2025'te oynandı ve sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Aynı gün taraflar arasındaki ikinci maç ise 0-0 bitti. Kayıtlardaki tek diğer karşılaşma, Temmuz 2022'de oynanan ve Real Sociedad'ın 2-1 kazandığı bir sezon öncesi hazırlık maçıydı. Mevcut ikili rekabet kayıtlarındaki üç maçın tamamı hazırlık karşılaşmasıydı ve kulüpler arasında kayıtlara geçmiş resmi bir maç bulunmuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

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