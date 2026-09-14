Real Sociedad - AFC Bournemouth: Maç detayları

Ligi Europa - Hafta 1 17 Eyl 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad ile AFC Bournemouth, 17 Eylül 2026'da GMT ile 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

San Sebastián'da Avrupa perdesi açılıyor

Real Sociedad, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Anoeta Stadyumu'nda İngiliz ekibi AFC Bournemouth'u ağırlamak için sahasına dönüyor. LaLiga'da zorlu geçen bir hafta sonunun ardından La Real, ışıklar altında yeniden toparlanmayı ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. Bournemouth için ise üst üste alınan iç saha beraberliklerinin ardından İspanya deplasmanına gitmek, Avrupa'daki iddiasını ilk geceden ortaya koymak adına heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Getty Images

La Real'in Atlético Madrid karşısındaki tökezlemesi

Real Sociedad, 13 Eylül'de LaLiga'nın 5. haftasında Atlético Madrid'e sahasında 3-0 kaybettikten sonra perşembe gününe toparlanma hedefiyle giriyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından La Real, geç bir penaltı golü yedi ve Jonathan David ile Giuliano Simeone'nin golleri sonucu konuk ekip lehine belirledi. Bu performans, 4. haftada Elche CF deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ve Celta Vigo ile oynanan golsüz beraberliğin ardından geldi; Pellegrino Matarazzo'nun ekibi savunmadaki düzeni yeniden sağlamak istiyor.

Getty Images

Vitality Stadyumu'nda Cherries'nin nefes kesen beraberliği

Bournemouth, 12 Eylül'de Premier League'in 4. haftasında Brentford ile 2-2 berabere kaldığı yüksek skorlu maçın ardından İspanya'ya gidiyor. Bournemouth'un gollerini Justin Kluivert ve Marcus Tavernier atarken, Kevin Schade'nin dublesi skoru eşitledi. Bu performans, Newcastle United deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ve Lincoln City karşısındaki 4-0'lık EFL Cup galibiyetinin üzerine geldi; bu da Marco Rose'un ekibinin Avrupa sahnesine önemli bir hücum tehdidiyle çıktığını gösteriyor.

Bournemouth'un yüksek presi San Sebastián'ın ritmini bozabilir mi?

İspanyol teknik kontrolü ile Premier League yoğunluğunun karşı karşıya geldiği mücadeleler her zaman dinamik taktik eşleşmeler ortaya çıkarır. Real Sociedad'da Carlos Soler, Luka Sučić ve Mikel Oyarzabal üzerinden işleyen merkez orta saha, tempoyu belirlemeye ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışacak. Bournemouth ise Justin Kluivert, Marcus Tavernier ve Evanilson üzerinden yoğun presine ve kanatlardaki hızlı geçişlerine güvenecek. 1. haftada lig aşaması adına büyük önem taşıyan puanlar söz konusuyken, perşembe günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek kalitede bir mücadele vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Sociedad'ı bu Avrupa Ligi maçında Pellegrino Matarazzo çalıştırıyor. Ev sahibi ekip için bu aşamada doğrulanmış muhtemel ilk 11, sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor; güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Bournemouth'un San Sebastian deplasmanında takımın başında Marco Rose olacak. Ev sahibi takımda olduğu gibi, doğrulanmış kadro detayları, sakatlıklar ya da cezalar paylaşılmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi gelecek.

Form durumu

Real Sociedad bu maça tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son sonucu LaLiga'da Elche'ye karşı sahasında aldığı 3-2'lik yenilgiydi; Espanyol karşısındaki 2-1'lik galibiyet ise bu süreçteki daha olumlu sonuçlardan biri olarak öne çıkıyor. En ağır yenilgi ise ağustosta Real Madrid karşısında 4-1'lik skorla geldi. Real Sociedad bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Bournemouth'un son beş maçlık karnesi bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet şeklinde. Son maçında Premier League'de Brentford ile 2-2 berabere kaldı, ondan önce ise Carabao Cup'ta Lincoln City'yi 4-0 yendi. Cherries ayrıca Newcastle United deplasmanında 2-2 ve Everton deplasmanında 1-1 berabere kaldı; tek yenilgisi ise Manchester City'ye karşı 2-1 oldu. Bournemouth bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 9 Ağustos 2025'te oynandı ve sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Aynı gün taraflar arasındaki ikinci maç ise 0-0 bitti. Kayıtlardaki tek diğer karşılaşma, Temmuz 2022'de oynanan ve Real Sociedad'ın 2-1 kazandığı bir sezon öncesi hazırlık maçıydı. Mevcut ikili rekabet kayıtlarındaki üç maçın tamamı hazırlık karşılaşmasıydı ve kulüpler arasında kayıtlara geçmiş resmi bir maç bulunmuyor.