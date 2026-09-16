Real Sociedad - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad - AFC Bournemouth: Maç detayları

Ligi Europa - Hafta 1 17 Eyl 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad ile AFC Bournemouth, 17 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

San Sebastian'da Avrupa açılışı

Real Sociedad, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Anoeta Stadyumu'nda İngiliz ekibi AFC Bournemouth'u ağırlamak için sahasına dönüyor. LaLiga'da zorlu geçen bir haftanın ardından La Real, ışıklar altında yeniden toparlanmayı ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. Bournemouth için ise iç sahada üst üste alınan beraberliklerin ardından İspanya deplasmanına çıkmak, Avrupa sahnesindeki iddiasını açılış gecesinde ortaya koymak adına heyecan verici bir fırsat sunuyor.

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La Real'in Atlético Madrid karşısındaki aksiliği

Real Sociedad, perşembe gününe LaLiga'da 5. haftada (13 Eylül) Atlético Madrid'e sahasında 3-0 yenildikten sonra toparlanma hedefiyle giriyor. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada La Real, geç bir penaltı golü yedi ve ardından Jonathan David ile Giuliano Simeone'nin golleri konuk ekibin sonucu belirlemesini sağladı. Bu performans, 4. haftada Elche CF deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ve Celta Vigo ile oynanan golsüz beraberliğin ardından geldi; bu da Pellegrino Matarazzo'nun takımını savunmadaki dengeyi yeniden kurma konusunda istekli hale getiriyor.

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The Cherries'nin Vitality Stadyumu'ndaki heyecanlı beraberliği

Bournemouth, Premier League'de 4. haftada (12 Eylül) Brentford ile 2-2 berabere kaldığı yüksek skorlu maçın ardından İspanya'ya gidiyor. Bournemouth adına Justin Kluivert ve Marcus Tavernier fileleri havalandırdı, ancak Kevin Schade'nin iki golü tarafların puanları paylaşmasına neden oldu. Bu performans, Newcastle United deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ve Lincoln City karşısındaki 4-0'lık EFL Cup galibiyetinin üzerine geldi; bu da Marco Rose'un takımının Avrupa arenasına önemli bir hücum tehdidiyle çıktığını gösteriyor.

Bournemouth'un yüksek presi San Sebastian'ın ritmini bozabilir mi?

İspanyol teknik kontrolü ile Premier League temposunun karşı karşıya geldiği maçlar her zaman dinamik taktik mücadelelere sahne olur. Real Sociedad'da Carlos Soler, Luka Sučić ve Mikel Oyarzabal üzerinden işleyen merkez orta saha yapısı, tempoyu belirlemeye ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışacak. Bournemouth ise Justin Kluivert, Marcus Tavernier ve Evanilson üzerinden yoğun prese ve hızlı kanat geçişlerine güvenecek. 1. haftada lig aşaması için hayati puanların söz konusu olduğu bu perşembe karşılaşması, ilk düdükten itibaren üst düzey bir mücadele vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Real Sociedad: Marrero; Fort, Sarr, Pacheco, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Oyarzabal, Sucic

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Takım haberleri ve kadrolar

Real Sociedad'ı bu Avrupa Ligi maçında Pellegrino Matarazzo çalıştırıyor. Bu aşamada ev sahibi ekip için doğrulanmış muhtemel ilk 11, sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Marco Rose, San Sebastian deplasmanında Bournemouth'un başında olacak. Ev sahibi ekipte olduğu gibi, doğrulanmış kadro detayları, sakatlıklar veya cezalar paylaşılmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi gelecek.

Form durumu

Real Sociedad bu maça son beş resmi maçında tüm kulvarlarda aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu LaLiga'da Elche'ye karşı sahasında aldığı 2-3'lük yenilgiydi; Espanyol karşısındaki 2-1'lik galibiyet ise bu süreçteki daha olumlu sonuçlardan biri olarak öne çıkıyor. En ağır yenilgi ise ağustosta Real Madrid karşısında 4-1'lik skorla geldi. Real Sociedad bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Bournemouth'un son beş maçlık karnesi bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet şeklinde. Takımın son maçı Premier League'de Brentford karşısında alınan 2-2'lik beraberlikti, ondan önce ise Lincoln City'ye karşı 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti geldi. Bournemouth ayrıca Newcastle United deplasmanında 2-2, Everton deplasmanında ise 1-1 berabere kaldı; tek yenilgisi Manchester City karşısında 2-1'lik skorla geldi. Bournemouth bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 9 Ağustos 2025'te oynandı ve taraflar sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Aynı gün taraflar arasında oynanan ikinci maç ise 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki tek diğer karşılaşma Temmuz 2022'deki bir sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Real Sociedad bu maçı 2-1 kazandı. Eldeki ikili rekabet kayıtlarındaki üç maçın tamamı hazırlık karşılaşmasıydı; kulüpler arasında kayıtlara geçmiş herhangi bir resmi maç bulunmuyor.