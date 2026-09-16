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Ligi Europa
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
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Real Sociedad - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad - AFC Bournemouth
Ligi Europa
Real Sociedad
AFC Bournemouth

Real Sociedad - AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Perşembe gecesi Anoeta Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma öncesinde son lig sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Real Sociedad - AFC Bournemouth: Maç detayları

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Ligi Europa - Hafta 1
Reale Arena

Real Sociedad ile AFC Bournemouth, 17 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

San Sebastian'da Avrupa açılışı

Real Sociedad, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Anoeta Stadyumu'nda İngiliz ekibi AFC Bournemouth'u ağırlamak için sahasına dönüyor. LaLiga'da zorlu geçen bir haftanın ardından La Real, ışıklar altında yeniden toparlanmayı ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. Bournemouth için ise iç sahada üst üste alınan beraberliklerin ardından İspanya deplasmanına çıkmak, Avrupa sahnesindeki iddiasını açılış gecesinde ortaya koymak adına heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real'in Atlético Madrid karşısındaki aksiliği

Real Sociedad, perşembe gününe LaLiga'da 5. haftada (13 Eylül) Atlético Madrid'e sahasında 3-0 yenildikten sonra toparlanma hedefiyle giriyor. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada La Real, geç bir penaltı golü yedi ve ardından Jonathan David ile Giuliano Simeone'nin golleri konuk ekibin sonucu belirlemesini sağladı. Bu performans, 4. haftada Elche CF deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ve Celta Vigo ile oynanan golsüz beraberliğin ardından geldi; bu da Pellegrino Matarazzo'nun takımını savunmadaki dengeyi yeniden kurma konusunda istekli hale getiriyor.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

The Cherries'nin Vitality Stadyumu'ndaki heyecanlı beraberliği

Bournemouth, Premier League'de 4. haftada (12 Eylül) Brentford ile 2-2 berabere kaldığı yüksek skorlu maçın ardından İspanya'ya gidiyor. Bournemouth adına Justin Kluivert ve Marcus Tavernier fileleri havalandırdı, ancak Kevin Schade'nin iki golü tarafların puanları paylaşmasına neden oldu. Bu performans, Newcastle United deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ve Lincoln City karşısındaki 4-0'lık EFL Cup galibiyetinin üzerine geldi; bu da Marco Rose'un takımının Avrupa arenasına önemli bir hücum tehdidiyle çıktığını gösteriyor.

Bournemouth'un yüksek presi San Sebastian'ın ritmini bozabilir mi?

İspanyol teknik kontrolü ile Premier League temposunun karşı karşıya geldiği maçlar her zaman dinamik taktik mücadelelere sahne olur. Real Sociedad'da Carlos Soler, Luka Sučić ve Mikel Oyarzabal üzerinden işleyen merkez orta saha yapısı, tempoyu belirlemeye ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışacak. Bournemouth ise Justin Kluivert, Marcus Tavernier ve Evanilson üzerinden yoğun prese ve hızlı kanat geçişlerine güvenecek. 1. haftada lig aşaması için hayati puanların söz konusu olduğu bu perşembe karşılaşması, ilk düdükten itibaren üst düzey bir mücadele vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Real Sociedad: Marrero; Fort, Sarr, Pacheco, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Oyarzabal, Sucic

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Takım haberleri ve kadrolar

Real Sociedad vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • P. Matarazzo

Real Sociedad'ı bu Avrupa Ligi maçında Pellegrino Matarazzo çalıştırıyor. Bu aşamada ev sahibi ekip için doğrulanmış muhtemel ilk 11, sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Marco Rose, San Sebastian deplasmanında Bournemouth'un başında olacak. Ev sahibi ekipte olduğu gibi, doğrulanmış kadro detayları, sakatlıklar veya cezalar paylaşılmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi gelecek.

Form durumu

RSO

RSO - Form

RMA
K4-1
ESP
K2-1
CEL
B0-0
ELC
K2-3
ATM
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BOU

BOU - Form

MCI
K2-1
EVE
B1-1
NEW
B2-2
LIN
K4-0
BRE
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Real Sociedad bu maça son beş resmi maçında tüm kulvarlarda aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu LaLiga'da Elche'ye karşı sahasında aldığı 2-3'lük yenilgiydi; Espanyol karşısındaki 2-1'lik galibiyet ise bu süreçteki daha olumlu sonuçlardan biri olarak öne çıkıyor. En ağır yenilgi ise ağustosta Real Madrid karşısında 4-1'lik skorla geldi. Real Sociedad bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Bournemouth'un son beş maçlık karnesi bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet şeklinde. Takımın son maçı Premier League'de Brentford karşısında alınan 2-2'lik beraberlikti, ondan önce ise Lincoln City'ye karşı 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti geldi. Bournemouth ayrıca Newcastle United deplasmanında 2-2, Everton deplasmanında ise 1-1 berabere kaldı; tek yenilgisi Manchester City karşısında 2-1'lik skorla geldi. Bournemouth bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Real SociedadÇizimAFC Bournemouth
1
2
0
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
MS
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı2/3

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 9 Ağustos 2025'te oynandı ve taraflar sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Aynı gün taraflar arasında oynanan ikinci maç ise 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki tek diğer karşılaşma Temmuz 2022'deki bir sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Real Sociedad bu maçı 2-1 kazandı. Eldeki ikili rekabet kayıtlarındaki üç maçın tamamı hazırlık karşılaşmasıydı; kulüpler arasında kayıtlara geçmiş herhangi bir resmi maç bulunmuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

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