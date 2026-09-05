Real Sociedad 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Real Sociedad, nisan ayında Copa del Rey şampiyonu olarak altı sezon aradan sonra ilk kupasını kaldırdı. San Sebastián ekibi şimdi bu kupa zaferini, La Liga 2026/27 puan durumunda yukarı tırmanmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyecek. Real Sociedad maç biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Copa del Rey zaferi, Reala'nın patronu Pellegrino Matarazzo için de tarihi bir an oldu; zira Avrupa'nın beş büyük liginden herhangi birinde büyük bir kupa kazanan ilk Amerikalı teknik direktör oldu. Geçen aralıkta görevi devraldığı düşünülürse bu çok büyük bir başarıydı. Artık sihirli dokunuşunu sürdürmesi için önünde tam bir sezon var.

Real Sociedad'ın modern dönemdeki önceki iki Copa del Rey zaferi bir göstergeyse, 'Txuri-Urdin' için olumlu bir La Liga sezonu kapıda olabilir. Çünkü takım, 1987 ve 2020'deki kupa zaferlerinin ardından sonraki sezonlarda sırasıyla La Liga'yı 2. ve 5. sırada tamamladı.

GOAL, Real Sociedad maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, bunları nereden satın alabileceğinizi, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Real Sociedad maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 13 Eylül Pazar (21.00) La Liga: Real Sociedad - Atlético Madrid Anoeta Stadı (San Sebastián) Biletler 17 Eylül Perşembe (21.00) UEL: Real Sociedad - Bournemouth Anoeta Stadı (San Sebastián) Biletler 20 Eylül Pazar (21.00) La Liga: Valencia - Real Sociedad Mestalla Stadı (Valencia) Biletler 11 Ekim Pazar (21.00) La Liga: Real Sociedad - Deportivo de A Coruna Anoeta Stadı (San Sebastián) Biletler 15 Ekim Perşembe (18.45) UEL: Union Saint-Gilloise - Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Biletler 18 Ekim Pazar (21.00) La Liga: Málaga - Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) UEL: Lillestrøm - Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Daha sonra açıklanacak 25 Ekim Pazar (20.00) La Liga: Real Sociedad - Levante Anoeta Stadı (San Sebastián) Biletler 1 Kasım Pazar (20.00) La Liga: Athletic Club - Real Sociedad San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler

Real Sociedad biletleri nasıl alınır?

Resmî Real Sociedad maç biletleri, doğrudan kulübün çevrim içi bilet ofisinden satın alınabilir; genel satışlar ise genellikle her maçtan 1-2 hafta önce açılır.

Eğer bilet kalırsa, maçtan önceki günlerde ya da başlama vuruşundan hemen önce San Sebastián'daki Anoeta Gişesi'nden (Reale Arena) şahsen de satın alabilirsiniz.

Buna ek olarak taraftarlar, Real Sociedad maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olup, son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Real Sociedad biletleri ne kadar?

Doğrudan kulüpten satın alınan resmî Real Sociedad maç biletleri, standart genel giriş için genellikle €25-€90+ arasında değişirken, premium hospitality seçenekleri yaklaşık €120-€150+ seviyesinden başlar.

Ancak fiyatlar, Reale Arena'da (Anoeta Stadı) nerede oturduğunuza ve rakibin profiline göre değişir. Real Madrid, Barcelona gibi takımlara karşı oynanan yüksek profilli La Liga maçları ya da Athletic Bilbao'ya karşı Bask derbisi, fiyatlandırma yapısının zirvesinde yer alır.

Anoeta Stadı'ndaki tribünler genel olarak şu alanlara ayrılır:

Fondo Norte (Kuzey Kale Arkası) & Fondo Sur (Güney Kale Arkası) : Kalelerin hemen arkasında yer alır. Coşkulu Aitor Zabaleta tezahürat bölümünü içerir. Uygun bütçeyle canlı bir atmosfer arayanlar için en iyi yerdir. (Fiyat Aralığı: €20-€50)

Tribuna Este (Doğu Tribünü) : Yedek kulübelerinin karşısında, sahanın uzun kenarı boyunca uzanır. Taktiksel oyuna yandan mükemmel ve net bir görüş sunar. (Fiyat Aralığı: €40-€75)

Tribuna Principal (Ana/Batı Tribünü) : Oyuncu tünelleri, yedek kulübeleri ve basın alanlarını barındıran ana uzun kenar tribünüdür. Buradaki orta alt sıralar, standart biletler içinde en pahalı olanlardır. (Fiyat Aralığı: €60-€90)

Hospitality / VIP Paketleri : Premium localar ve kurumsal salonlar. VIP dolgulu koltuklar, Bask mutfağından ikramlar ve lounge erişimi içerir. (Fiyat Aralığı: €120-€400+)

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Anoeta Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Anoeta Stadı (ticari adıyla Reale Arena), San Sebastián'daki ikonik bir futbol stadyumudur. 1993'te açıldığından beri La Liga kulübü Real Sociedad'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Anoeta'dan önce Real Sociedad, sevilen, dar ve oldukça tarihî Atotxa Stadı'nda 80 yıl geçirdi. 1990'ların başına gelindiğinde Atotxa yalnızca 17.000 taraftara kadar kapasiteye sahipti ve bu da kulübün büyüyen taraftar kitlesi için çok küçüktü. Bu nedenle şehir, kulübe nefes alacak alan yaratmak amacıyla Anoeta'yı inşa etti.

Anoeta Stadı, 2030 FIFA Dünya Kupası için potansiyel ev sahibi statlardan biri olduğu için yakın zamanda kapasiteyi 42.000 koltuğun üzerine çıkarmak amacıyla 10 milyon €'luk bir yenilemeden daha geçti. Bu da dijital ekranlar ve medya alanları yenilenirken, statın sıkı FIFA yönergelerini karşılamasını sağlıyor.

Anoeta Stadı'ndaki unutulmaz maçlar:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (Ağustos 1993) : Bu hazırlık maçı, Anoeta'da oynanan ilk futbol karşılaşmasıydı. Real Sociedad efsanesi Loren, stadın tarihî ilk golünü atarken, efsane golcü Emilio Butragueño ise ilk konuk takım golünü kaydetti.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (Mayıs 1996) : Bu inanılmaz farklı galibiyet, hâlâ Real Sociedad'ın Anoeta Stadı'ndaki en farklı zaferi olmayı sürdürüyor.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (Ağustos 2013) : Avrupa'nın elit sahnesinden on yıl uzak kaldıktan sonra Anoeta, bu Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçına ev sahipliği yaptı. Carlos Vela, toplamda 4-0'lık galibiyeti getiren görkemli iki gol attı ve tribünlerde büyük kutlamaları ateşledi.

Roket Geleneği: San Sebastián'ın efsanevi bir havai fişek geleneği vardır. Real Sociedad iç sahada oynadığında, kulüpten bir görevli stat bölgesinden gökyüzüne roketler fırlatır, böylece tüm şehir skoru öğrenir. Bir roket deplasman takımının az önce gol attığı, iki roket ise Real Sociedad'ın gol attığı anlamına gelir!

Real Sociedad rekorları ve istatistikleri

San Sebastián merkezli Real Sociedad, tarihî 'Altın Çağı'nı 1980'lerde yaşadı ve La Liga'da istikrarlı bir güç olarak statüsünü sağlamlaştırdı.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

La Liga (Birinci Lig) : 2 şampiyonluk (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (İspanya Kupası) : 4 şampiyonluk (1909, 1987, 2020, 2026)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

En fazla gol atanlar: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Sadece Bask oyuncular politikası

Real Sociedad, tarihsel olarak Athletic Bilbao'ya benzer şekilde katı bir yalnızca Bask oyuncular transfer politikası izledi. Kulüp, 1989'da İrlandalı forvet John Aldridge'i transfer ederek nesiller boyu süren bu geleneği bozdu. Aldridge'in gelişi, Darko Kovačević ve Antoine Griezmann gibi gelecekteki yabancı yıldızların da önünü açtı.

Dünya çapında akademi

Kulübün 'Zubieta' adlı ünlü altyapı akademisi büyük saygı görüyor. Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal ve Martin Zubimendi gibi dünya çapında süper yıldızların ve Dünya Kupası kazananlarının yetişmesinden sorumlu oldu.

Kraliyet desteği

1909'da kurulan kulübe, San Sebastián İspanyol monarşisinin resmî yazlık ikametgâhı olduğu için 1910'da Kral Alfonso XIII tarafından 'Real' (Kraliyet anlamına gelir) unvanı verildi.



