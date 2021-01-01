Real Sociedad 0-4 Manchester United: United tur kapısını araladı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun en çekişmeli eşleşmelerinden biri olması beklenen Real Sociedad-Manchester United eşleşmesinin Anoeta'da oynanan ilk karşılaşması İngiliz ekibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta La Liga'da iyi bir sezon geçiren rakibine karşı 27'de Bruno Fernandes ile öne geçen Manchester United ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Dengede geçen oyunda 57'de bir kez daha Bruno Fernandes ile bulduğu gole farkı ikiye çıkartan Ole Gunnar Solskjaer'ın öğrencileri, direnci düşen rakibi karşısında 64'te Marcus Rashford ile üçüncü golü buldu. Maçta son sözüyse 90'da Daniel James söyledi ve Manchester United zorlu Sociedad deplasmanından tur kapısını aralayarak döndü.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Old Trafford'da oynanacak.