Real oyuncuları daha mı kötü yapıyor? Eski profesyonel, Atletico'ya karşı derbi yenilgisinin ardından Madrid'i yerden yere vurdu

Miguel Torres, 2005 ile 2009 yılları arasında Blancos formasını giyen isim, Movistar'a yaptığı açıklamada Real'de birlikte oyunda her türlü yapının eksik olduğunu söyledi. Diğer kulüplerde güçlü performanslar sergileyen bazı profesyonellerin de bu yüzden potansiyellerini sahaya yansıtmakta zorlanabileceğini belirtti.

"Madrid'de yapı eksik. (Marc) Cucurella bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor, hatta kötü bir oyuncu gibi duruyor ama bunun tek nedeni yapının olmaması. Hiçbir oyun düzeni yok" diyerek tepki gösterdi Torres.

Cucurella, yaz aylarında İspanya Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da dünya şampiyonu olmuş, hatta turnuvanın takımına da seçilmişti. Ardından 55 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real'e transfer oldu ancak Madrid ekibinde hâlâ başlangıç sıkıntıları yaşıyor. 28 yaşındaki oyuncu, sekiz resmi maçta henüz gol katkısı veremezken savunmada da son derece sallantılı bir görüntü çizdi.

Örneğin geçen hafta sonunda, ezeli rakibi Atletico'ya karşı alınan olaylı 2-1'lik yenilgide, Cucurella Jonathan David'in attığı ikinci golde iyi bir görüntü vermedi; çünkü Giuliano Simeone'nin ortasında belirleyici müdahaleyi yapamadı.

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Real Madrid sezona nasıl başladı?

Yaz aylarındaki dev yatırımlar göz önüne alındığında, Real yeni oyuncular için toplamda 300 milyon euronun üzerinde harcama yaparken, Torres daha fazlasını bekliyordu. Kendisi de Barcelona karşısında favorinin açık şekilde Eflatun-Beyazlılar olduğunu düşünüyordu ancak tablonun şimdi farklı olduğunu söyledi.

"Barça'nın yaptıklarına gülümseyerek bakılıyordu: Gordon'a 80 milyon, bu kim ki? Adeyemi, sadece bir başka forvet. Rodri'ye de fiziksel olarak en iyi durumda olmamasına rağmen çok para ödüyorlar. Rodri Madrid'de oynasa, onda da çok sayıda zayıflık ortaya çıkardı" dedi Torres.

Torres'e göre Katalan ekibinde, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde, Real'in aksine net bir oyun fikri de görülüyor. "Haftalar geçiyor ve Barça kimi transfer ederse etsin ya da hiç forvet transfer etmese bile, onlarda her şey tıkırında gidiyor çünkü iyi bir yapıları var" dedi Torres. "Bir kez daha vurguluyorum: Real Madrid'de yapı yok ve bu yüzden, iyi futbolculara sahip olsanız bile bir projenin başarılı olması çok zor."

LaLiga puan durumunda Real Madrid, yedi maçta aldığı iki yenilginin ardından dördüncü sıraya geriledi. Lider Barça şimdiden altı puan fark attı, Atletico da artık Eflatun-Beyazlılar'ın bir puan önünde yer alıyor.