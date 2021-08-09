Real Madrid’in yıldız oyuncusu, Kylian Mbappe’nin transfer olacağı söylentilerini körükledi.

Paris Saint-Germain ile bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin Fransız devindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu durumla birlikte Real Madrid’in de genç yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunması bekleniyor. İspanyol ekibinin yıldız oyuncusu Kroos da yaptığı açıklamalarla bu iddiaları körükledi.

Alman yıldız, Mbappe’nin takıma katılması durumunda şaşırmayacağını dile getirdi.

Neler söylendi?

SportBild’e konuşan Kross, Mbappe iddialarına şöyle karşılık verdi:

“Genellikle kesinleşen transferler hakkında konuşmayı tercih ederim ama Real Madrid her zaman en iyileri ister, dolayısıyla Mbappe gelirse de şaşırmam.”

“Kylian’dan sonra piyasadaki en etkileyici isim ise Erling Haaland, yani onun transferi de pahalıya patlayacaktır.”

“Kaynaklarımızın ve para akışının sınırlı olduğu bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Aynı zamanda stadyumumuzun inşaat süreci de devam ediyor, o da bedava değil sonuçta.”

Real Madrid’in transfer dönemi

Bonservis ödemesi yapmaktan kaçınan Real Madrid, sessiz bir transfer dönemi geçiriyor.

Sergio Ramos ve Raphael Varane ile yolları ayıran İspanyol devi, David Alaba’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Avusturyalı yıldızla Bayern Münih’te birlikte oynayan Kroos, şunları söyledi:

“Ramos ve Varane’ı, son sekiz yılda 600’den fazla maça çıkan stoper ikilimizi kaybettik. Zaten sadece Ramos 600’den fazla maça çıktı, 100’den fazla gol kaydetti ve 22 kupa kazandı.”

“Bu oyuncuların yerini aynı seviyedeki oyuncularla doldurmamız gerekiyordu. Varane’dan bonservis geliri aldık ve Alaba’yı bedelsiz olarak kadromuza kattık.”

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