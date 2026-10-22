Real Madrid'in forveti Yan Diomande, eski takımı RB Leipzig'e karşı oyuna sonradan girip müthiş bir gol attıktan sonra bu buluşmadan büyük keyif aldığını söyledi. Genç hücum oyuncusu, Real Madrid'in rahat bir galibiyet aldığı Şampiyonlar Ligi maçındaki üstün performansına son noktayı koydu.

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Diomande, Madrid’in üstün performansını taçlandırdı

Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki durdurulamaz ilerleyişini çarşamba akşamı Leipzig’i 4-1 mağlup ederek sürdürdü. Kylian Mbappe ve Arda Guler gibi yıldızlar da gol atsa da gecenin öne çıkan ismi, ikinci yarıda oyuna girip eski takımına karşı fileleri havalandıran Diomande oldu. T. Gomis’in skoru 3-1’e getirmesiyle Alman ekibi kısa süreliğine geri dönüş umudu yakaladı. Ancak Diomande’nin maçın sonlarına doğru attığı gol, konuk ekibin bu umudunu sona erdirdi.

Forvetin golü, İspanyol devinin onu Bundesliga’dan kadrosuna katmak için neden bu kadar istekli olduğunu gösteren teknik bir ustalık anıydı. Maçın son bölümünde zor bir topa vuran Diomande, güç ve isabeti bir araya getirerek kaleciyi mağlup etti ve Jose Mourinho’nun takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu etkili bitiriş, Madrid’in Bernabeu’daki doksan dakika boyunca sergilediği üstünlüğü yansıttı. Konuk ekip, son şampiyonun hücumdaki zenginliğine karşı pek az çözüm bulabildi.

Voledeki teknik ustalık

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Diomande, Leipzig savunmasının baskısı altında seken topu değerlendirirken anlık bir karar vermek zorundaydı. Topu kontrol etmek yerine daha zor bir seçeneğe yöneldi ve bunun karşılığını aldı. Bu cesur deneme, genç hücum oyuncusunun yıldızlarla dolu Madrid kadrosunda önemli bir rol edinirken duyduğu özgüveni ortaya koydu.

Diomande, “Golümü atmak elbette kolay değildi ama izlemesi güzel. Benim için iyi sonuçlandı. Topu kontrol etmekle vole vurmayı denemek arasında karar vermem gerekiyordu. Vole vuruşunun böyle sonuçlanmasına sevindim” dedi.

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Leipzig ile yeniden karşılaşmak Diomande’yi zorlamadı

Eski takımıyla karşılaşmak, özellikle de ses getiren bir transferin kısa süre sonrasında, bir oyuncu için göz korkutucu veya rahatsız edici olabilir. Ancak Madridli oyuncu, Almanya’da bir dönem aynı soyunma odasını paylaştığı futbolculara karşı oynarken kendini tamamen rahat hissettiğini söyledi. Baskı hissetmek yerine bu karşılaşmanın ve tanıdık yüzleri en büyük sahnelerden birinde yeniden görmenin tadını çıkardı.

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“Eski takım arkadaşlarıma karşı oynamak tuhaf değildi. Hatta eğlenceliydi. Herkes bana iyi davrandı. Oradayken en genç oyuncu bendim ve bu akşam onları yeniden görmek gerçekten güzeldi” diye ekledi.

El Clasico öncesi gözler büyük maçta





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Avrupa’daki maçın başarıyla tamamlanmasının ardından İspanya’nın başkentinde odak noktası, dünya futbolunun en büyük karşılaşmasına çevrildi. Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında büyük etkisi olabilecek bir maçta bu hafta sonu Barcelona ile karşılaşacak. Yıllarca uzaktan izlediği bu köklü rekabette yer alma ihtimali, Diomande için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor.

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Eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi baskısının üstesinden gelebileceğini gösteren Diomande, tüm dünyanın gözlerini Hansi Flick’in Barcelona’sıyla oynanacak maça çevirdiği anda da benzer bir etki yaratmayı umacak. Forvet, “El Clasico harika. Çocukken bu maçları izlerdim ve bu hafta sonu oynanacak maçta rol alacağım için heyecanlıyım” dedi. Madrid taraftarları, onun gol atma formunu hafta sonundaki mücadelede de sürdürmesini umacak.