Real Madrid, zirvenin tam 6 puan gerisinde kalarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşarken, en fanatik Madrid sembollerinden biri acı gerçeği itiraf etmek için ortaya çıktı. Barcelona'dan Madrid'e yaptığı tarihi transferle El Clasico'yu ateşleyen adam Luis Figo, Katalan ezeli rakibinin roket gibi başlangıcını övmekten kendini alamadı ve bu performans devam ederse Liga'nın mayıs ayından önce sonuçlanabileceği yönünde erken bir uyarıda bulundu.

Madrid'den bir itiraf: Barcelona'ya karşı konulmuyor

UEFA'nın mevcut danışmanı ve Real Madrid'in değişmez taraftarı, İspanyol "Marca" radyosuna verdiği ateşli bir röportajda, 21 puanın 21'ini alarak tam not toplayan ve 31 gol atan Barcelona'nın kusursuz başlangıcını övdü.

Portekizli açık yüreklilikle şöyle konuştu: "Çok güçlü bir başlangıç yaptılar. Kazanıyorlar, iyi oynuyorlar ve gol atıyorlar. İspanyol futbolu açısından bu elbette güzel bir şey."

Ancak aynı zamanda uyardı: "Sezonun nasıl gelişeceğini görmek için beklememiz gerekiyor, çünkü sezon çok uzun."

Real Madrid'in geri döneceğine inanç ve Mourinho'yu görmezden gelme

Aradaki büyük farka rağmen Figo, 2000 yazında katıldığı takımın pes etmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Real Madrid'in sonuna kadar yarışacağından eminim."

Ve ekledi: "Bu, mayıs ayına kadar istikrar gerektiren bir turnuva. Sezon boyunca dalgalanmalar olacak ve bunlar yaşandığında takımın bunları aşmak için olgunluk ve yeterlilik göstermesi gerekiyor."

Real Madrid'in pazar günü Atletico karşısında derbide aldığı 2-0'lık yenilgiyle ilgili olarak Figo, Zürih'te olduğu için maçı izlemediğini açıkladı ve vatandaşı Jose Mourinho'nun basın toplantısında hakemlik hakkında yaptığı ateşli açıklamalar üzerine yorum yapmayı reddetti.

Figo soğukkanlılıkla şöyle konuştu: "O anda yapacağını düşündüğü şeyi yaptı, bu konuda yorum yapmak zorunda değilim, bunun kişisel davranışlar olduğunu düşünüyorum ve eğer bunu yaptıysa, öyle hissettiği içindir."

Ballon d'Or ve Mbappe

Oy verme kapısının önümüzdeki pazartesi kapanacağı Ballon d'Or ödülüyle ilgili olarak Figo kendisini tamamen geri çekti: "Ben oy vermiyorum, dolayısıyla bu benim aklımda değil, karar sahipleri oy verenlerdir ve bizim beklememiz gerekiyor."

Sözlerini Kylian Mbappe'ye özel bir övgüyle noktaladı: "O her zaman çok üst seviyede, dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasına ve gol atmasına bizi alıştırdı."