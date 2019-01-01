Real Madrid'in yıldızları, Jose Mourinho'yu istemiyor

Sergio Ramos'un başını çektiği bir grup Real Madridli yıldız, takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesine karşı çıkıyor.

Real Madrid'de Mourinho'ya karşı cephe, daha gelmeden oluştu.

Daily Mail'in haberine göre Real Madrid'in önemli yıldızları, Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesini istemiyor.

Daha önce Jose Mourinho ile tartışan ve takımdan gönderilmesine ön ayak olan Sergio Ramos, bu ekibin başını çekiyor.

Sergio Ramos ile birlikte Gareth Bale, Marcelo ve Karim Benzema da başkan Florentino Perez'e Mourinho'yu istemediklerini söyledi ancak, Perez'den ret yanıtı geldi.