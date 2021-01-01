Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard günah çıkardı: Özür dilerim

Belçikalı futbolcu, Chelsea maçının ardından verdiği görüntü için affını istedi ve üzgün olduğunu söyledi.

Futbol taraftarları, tuttuğu takımdaki oyunculardan aidiyet duygusu barındırmalarını talep ederler. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmek, mağlubiyetlerde üzülmek ve kulübü benimsemek onlar için önemlidir.

Eğer bunun aksi bir durum görürlerse, bu durumu tepkiyle karşılarlar. Bu tepkiyle yüzleşen son isim Real Madrid'in kanat oyuncusu Eden Hazard oldu.

Chelsea ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından, takımının elenmesine rağmen Kurt Zouma ve Edouard Mendy ile kahkahalar eşliğinde şakalaşan Belçikalı oyuncu, özür diledi.

Ne söylendi?

Belçikalı kanat oyuncusu, Real Madrid'e olan bağlılığının sorgulanmaya başlandığını gördükten sonra medyadaki sert eleştirilere yanıt vermek için sosyal medyayı kullandı.

Hazard, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Özür dilerim. Bugün benim hakkımda pek çok fikir okudum ve Real Madrid taraftarlarını kızdırmak niyetinde değildim.

"Real Madrid'de oynamak her zaman hâyâlimdi ve buraya kazanmak için geldim.

"Sezon bitmedi ve şimdi La Liga için savaşmalıyız. Hala Madrid!"

Hazard'ın Stamford Bridge'e sefil dönüşü

Chelsea'deki yedi yıllık kariyerinin ardından 2019'da 100 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Real Madrid'e katılan Hazard, Maviler ile oynanan yarı finalin ilk maçında yedekler arasında olmak zorunda kaldı. Stamford Bridge'deki rövanşta ise ilk 11'deydi ve Mariano Diaz ile değişene kadar 89 dakika forma giydi.

Chelsea, Real Madrid'i Timo Werner ve Mason Mount'un golleriyle 2-0 geçip finale uzanırken Eden Hazard oldukça etkisizdi.

Maviler, 29 Mayıs'ta İstanbul'da Manchester City'ye karşı oynayacağı final maçını dört gözle beklerken Hazard ve Real Madrid'in, artık tamamen La Liga'daki şampiyonluk yarışına odaklanması gerekiyor.

Hazard, Real Madrid'de neler yaptı?

Belçikalı oyuncıu, Santiago Bernabeu'daki ilk iki sezonunda sakatlıklara maruz kaldı ve bu nedenle Chelsea'deki parlak performansını gösteremedi.

Hazard, şu ana kadar Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda sadece 18 maça çıktı ve rakip filelere üç gol atabildi.

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