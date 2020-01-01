Real Madrid'in yeni transferine övgü: Reinier, Kaka'dan daha yetenekli

Kariyerine Flamengo'da devam eden Filipe Luis, takım arkadaşı Reinier'i transfer eden Real Madrid harika bir hamle yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde Vinicius Jr ve Rodrygo gibi genç Brezilyalı oyuncuları kadrosuna katan , Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Reinier'i 35 milyon euro karşılığında transfer etti.

8 sezon forması giydikten sonra 2019 yılının Temmuz ayında Flamengo'nun yolunu tutan Filipe Luis, Real Madrid'in bu transferini değerlendirdi.

Marca'ya açıklamalarda bulunan tecrübeli sol bek "Reinier bana Kaka'yı hatırlatıyor. Ancak bana göre Kaka'dan daha yetenekli bir oyuncu. 17 yaşında olmasına rağmen maç içerisinde yaptığı doğru tercihlerle beni hep şaşırttı. Harika bir transfer, Real Madrid'i tebrik ediyorum. Şu an %100 olarak hazır değil ama daha 17 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor. Büyük bir potansiyeli var ve geleceği çok parlak" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Flamengo formasıyla 15 resmi maça çıkan Reinier, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.